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武漢肺炎》全球確診262萬2273例 死亡18萬2943例

中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒。（法新社）

中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒。（法新社）

2020-04-23 06:50:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，台灣累計確診數426例，其中6例死亡。目前總計全球共262萬2273例確診，18萬2943例死亡。

根據《約翰霍普金斯大學》《ncov2019.live》《Worldometers》《新浪網》以及各國政府發布的最新疫情動態顯示，目前中國累計確診病例達82790例，死亡4632例；香港1034例，死亡4例；澳門45例，死亡0例。

數據顯示，台灣426例（死亡6例）、美國845822例（死亡47479例）、西班牙208389例（死亡21717例）、義大利187327例（死亡25085例）、法國159877例（死亡21340例）、德國150062例（死亡5250例）、英國133495例（死亡18100例）、土耳其98674例（死亡2376例）、伊朗85996例（死亡5391例）、南韓10694例（死亡238例）、日本11579例（死亡283例）。

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武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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