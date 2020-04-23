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3月多才宣布大流行 譚德塞稱時機正確、各國有時間反應

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（法新社）

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（法新社）

2020-04-23 07:47:22

〔即時新聞／綜合報導〕在武漢肺炎期間，世界衛生組織（WHO）的處置措施受到外界質疑，世衛於1月底宣布「國際關注公共衛生緊急事件」，但遲至3月11日才宣布疫情大流行，對此世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）回應，世衛在適當的時機宣布，世界各國有時間做反應。

《紐約郵報》報導，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）週三記者會上被問到假設時光倒流，是否會提早宣布大流行。對此譚德塞回應，發布「國際關注公共衛生緊急事件」時，中國境外病例不到100例，他強調「我們在適當的時候宣布緊急狀態，世界各國有足夠的時間做出反應」，他還說，宣布緊急狀態時，中國境外尚未出現死亡人數，

報導指出，譚德塞也表示，宣布「國際關注公共衛生緊急事件」要依據專家意見，當時專家們1月23日會面，一週後才同意宣布「國際關注公共衛生緊急事件」。此外譚德塞警告，仍有一些國家處於疫情早期階段，有些地方則正在復甦，總的來說還有很長的路要走，這種病毒將在人類身邊存在很長一段時間。

另外，針對媒體提問是否會下台，譚德塞指出，他與同事不分晝夜工作，在擔任世衛秘書長近3年中一直非常努力工作，未來他也將日以繼夜工作，關注病毒全球大流行和拯救生命，專注改變這個組織。譚德塞在最後不斷重覆強調「saving lives」（拯救生命）2字，指自己專注在拯救生命，沒有時間在意其他的事。

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