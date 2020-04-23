批中隱匿疫情、霸凌鄰國 美國務卿籲各國對中國究責

美國國務卿龐皮歐再批中國共產黨，指中國共產黨不僅隱匿疫情，還趁疫情持續流行之際，持續進行挑釁行為，包含加大力度侵蝕香港自治以及台灣及南海鄰國施加軍事壓力，龐皮歐呼籲其他國家一同對中國進行究責。（法新社）

2020-04-23 07:03:37

〔即時新聞／綜合報導〕針對武漢肺炎疫情肆虐全球，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）22日再批中國共產黨，指中國共產黨不僅未能及時向世衛組織通報武漢肺炎（COVID-19）疫情，隱匿武肺的危險性，且還趁疫情持續流行之際，持續進行挑釁行為，包含加大力度侵蝕香港自治以及台灣及南海鄰國施加軍事壓力，龐皮歐強調美方強烈反對中國大陸霸凌，並呼籲其他國家一同對中國進行究責。

龐皮歐22日在國務院的記者會上連番重砲批評中共，內容包含批評中共未及時通報武肺疫情，以及武肺病毒會人傳人，即使後來通報疫情也未分享其掌握的所有資訊，反而隱匿武肺的危險性。龐皮歐也批評世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom），未能運用自身權力將不遵守世衛規定的會員國「公諸於世」。

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相較於中方堅決否認病毒可能是從該國的實驗室洩露，龐皮歐則是拒絕排除這項可能性，同時也再次敦促中國，應允許考察人員進入涉及敏感議題的實驗室，他也質疑中方依然沒有分享最初發現的病毒樣本，全球也沒有管道進入相關設施，或其他位於武漢可能的病毒初始來源地。龐皮歐也指出，在中國境內的這些實驗室仍在運作，對中國這些實驗室的安全表達憂心。

針對疫情在全球大流行之際，中國卻持續相關的霸凌行徑，如港府當局日前大動作逮捕一批泛民主派人士，持續侵蝕香港的自治權，以及對台灣施加軍事壓力，並在南海脅迫鄰國，甚至撞沉一艘越南漁船等。龐皮歐強調美方強烈反對中國大陸霸凌，並呼籲其他國家一同加入對中國進行究責的行列。

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