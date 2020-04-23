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苦求美國金援！被問是否下台... 譚德塞跳針回「2字」

譚德塞22日被媒體追問是否會下台，他強調自己不分晝夜工作，沒有在意其他的事，並不斷跳針重覆英文「saving lives」（拯救生命）2字。（路透資料照）

譚德塞22日被媒體追問是否會下台，他強調自己不分晝夜工作，沒有在意其他的事，並不斷跳針重覆英文「saving lives」（拯救生命）2字。（路透資料照）

2020-04-23 08:17:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前宣布暫停資助世界衛生組織（WHO），而美國國會也要求世衛秘書長譚德塞下台，否則美國不會資助世衛。譚德塞22日被媒體追問是否會下台，他強調自己不分晝夜工作，沒有在意其他的事，並不斷跳針重覆英文「saving lives」（拯救生命）2字。

綜合媒體報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）22日在世衛日內瓦總部召開視訊記者會，被問到美國凍結資金一事，譚德塞表示，他相信這是美國一項重要的投資，不僅幫助別人，也是為了美國的安全，希望美國能夠重新考慮凍結資金一事，再次支持世衛的工作，繼續拯救生命。

另外，針對媒體提問是否會下台，譚德塞指出，他與同事不分晝夜工作，在擔任世衛秘書長近3年中一直非常努力工作，未來他也將日以繼夜工作，關注病毒全球大流行和拯救生命，專注改變這個組織。譚德塞在最後不斷重覆強調「saving lives」（拯救生命）2字，指自己專注在拯救生命，沒有時間在意其他的事。

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