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武漢肺炎》俄新增4774確診 西班牙再添440死

西班牙過去24小時又增加440死，封城措施再度延長至5月9日。（法新社）

西班牙過去24小時又增加440死，封城措施再度延長至5月9日。（法新社）

2020-04-24 00:39:14

〔中央社〕歐洲武漢肺炎疫情未止息，武漢肺炎累計死亡人數高居全球第3的西班牙過去24小時又增加440死，西班牙國會已同意將封城措施再度延長至5月9日。

法新社報導，西班牙今天表示，在過去24小時，有440人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），西班牙新增死亡數連續第3天微幅增加，累計染疫死亡人數達2萬2157人。

西班牙武漢肺炎染疫死亡人數排名全球第3，僅次於美國與義大利；西班牙衛生部數據顯示，境內累計確診病例達21萬3024起。

西班牙官員認為，歷經3週的嚴格封城措施後，西班牙4月2日已觸及疫情高峰。但西班牙國會22日晚間同意將封城措施再度延長至5月9日。

路透社報導，俄國的疫情應變中心今天稱，過去24小時，境內通報新增4774起武漢肺炎，新增確診數連續第3天下滑，全國累計確診達6萬2773起。

疫情應變中心表示，過去24小時，有42人染疫死亡，累計死亡人數達555人。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）向媒體表示，情勢仍相當緊張，官員採取行動加強俄羅斯21個區的防疫措施。

路透社報導，瑞士公共衛生機構今天說，瑞士染疫死亡人數從原本的1217例增加至1268例，新增51人病故。

此外，瑞士公共衛生機構稱，瑞士的武漢肺炎確診人數從22日的2萬8268人增加至2萬8496人。通報新增確診人數近日已放緩，瑞士準備鬆綁用以舒緩武漢肺炎擴散的防疫措施。

路透社報導，荷蘭國家公共衛生暨環境研究所（RIVM）在每日通報中表示，境內新增887起武漢肺炎確診病例，累計確診達3萬5729例，以及新增123起死亡病例，累計死亡病例達4117人。

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