武漢肺炎》CNN主播古莫妻子確診 兒也染疫失嗅味覺

美媒《CNN》主播克里斯古莫、太太克莉絲汀娜接連確診武漢肺炎。未料，克莉絲汀娜今在IG上表示，14歲兒子馬力歐（Mario）也中鏢。（路透）

2020-04-23 13:28:37

〔即時新聞／綜合報導〕美媒《CNN》主播克里斯古莫（Chris Cuomo）、太太克莉絲汀娜（Cristina）接連確診武漢肺炎。未料，克莉絲汀娜今在IG上表示，14歲兒子馬力歐（Mario）也中鏢，喪失嗅覺與味覺，讓她心痛不已。

克莉絲汀娜文中指出，武肺病毒讓她有不同看法，期許能更堅強、健康與聰明去應對，並指歷經10天起起伏伏、時好時壞，「我正努力協助兒子度過疫情」。看見寶貝感染，她的心比頭更疼。

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克莉絲汀娜文中提到，病毒無區別，雖然孩子適應能力較強，但也可能遭受同等嚴重的症狀，透露目前正在調整先前自己的治療方式，包含攝取多種維生素，用在馬力歐身上，且自從愛子失去嗅覺、味覺，她就開始餵食一些先前兒子不碰的健康食品。

綜合媒體報導，克里斯古莫是紐約州長安德魯古莫（Andrew Cuomo）的弟弟，上月底他推文宣布確診，自述出現發燒、畏寒與呼吸不順等，但狀況不錯，並地下室隔離工作。他曾說希望別傳染給妻小，否則比生病還糟，不過未能如願，克莉絲汀娜也在本月中旬染疫，據稱她喪失了嗅覺、味覺，但積極面對自己的病況。

報導指出，克里斯古莫已在週一獲准離開地下室上樓看看家人說說話，還直呼「這是我夢寐以求的事」，雖已恢復元氣，但似乎瘦了不少，克莉絲汀娜除了仍有些症狀，也因要照顧孩子、打理公事，有點疲倦、睡眠不足且壓力大。

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