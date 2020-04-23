李文亮第二？批習鼓吹中醫抗疫 中國知名醫師遭嚴懲

最早揭露武漢肺炎疫情的已故「吹哨人」李文亮醫師。（法新社）

2020-04-23 13:00:44

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情持續延燒，最早揭露疫情的「吹哨人」李文亮醫師受中國當局迫害後不幸染病、鬱鬱而終，引全球憤慨。外媒披露，近日又有一名中國權威醫師在網路上批評當局力推的「防疫中醫治療方法」遭處分，被認為是「李文亮第二」。

根據美國《自由亞洲電台》報導，中國湖北黃石市中心醫院副院長余向東以「棒棒醫生」為筆名，長年在微博發表醫學科普文章，在網路上擁有將近百萬粉絲，知名度甚高。他近期發表一篇文章，評論武漢肺炎「百花齊放般」的中醫治療方法，直言「在病毒面前，中國本就虛弱的循證醫學已瀕於全面崩潰」。

請繼續往下閱讀...

報導指出，這篇文章似乎擊中當局痛處，余向東隨即遭控「疫情期間公開發表詆毀國家防疫政策和中醫中藥的不當言論，已嚴重損害黨與政府的形象」，有關部門現已免除余向東在鄂東醫療集團管理質量部主任、市中心醫院副院長的職務，余隨後也在微博發文間接證實相關情況。

據分析，武漢肺炎疫情爆發後，習近平領導的中國政府大力推崇中醫中藥，習本人也多次提及中醫抗疫，而余向東在有巨大影響力之下發表踩線言論，才為其招致此嚴重懲處。

中國評論人士認為，余向東的發言不存在惡意，只是基於醫師身分秉持專業做出的討論與判斷，與「吹哨人」李文亮及「發哨人」艾芬醫師的所作所為類似，顯示中國當局並未從前例汲取教訓，仍持續打壓醫界不同聲音。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法