武漢肺炎》疫情國際調查 澳洲總理籲：WHO所有成員一同加入

莫里森今日表示，世界衛生組織（WHO）所有成員應該一同加入，對武漢肺炎疫情展開國際調查。（歐新社）

2020-04-23 12:42:55

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情蔓延，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）已與多國領導人通話，尋求對於疫情展開國際調查的支持。莫里森今日（23日）疾呼，世界衛生組織（WHO）的所有成員應該一起加入這項調查。

綜合媒體報導，莫里森此前已經與美國總統川普（Donald Trump）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）等多個國家的領導人通話，希望他們支持對武漢肺炎疫情的起源與傳播展開國際調查。

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莫里森今日表示，他要打的電話越來越多，WHO的所有成員都有義務參與國際調查，「我們希望全世界在病毒問題上可以更加安全。我希望無論是中國或其他國家，都可以實現這一個目標。」

澳洲政府甚至在研究，比照國際武器核查特別委員會（international weapons inspectors）同等權利，賦予WHO監察員不必等待同意，就能進入一個國家進行調查的權利。

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