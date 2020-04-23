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    武漢肺炎》「歌詩達大西洋號」191人檢測48人中鏢 禁足期間被爆有90名船員曾下船

    日前停靠日本長崎港內維修，載有623名船員的郵輪「歌詩達大西洋號」今日再增14人確診，累計共48人確診、11人轉重症，送醫治療，而該船被爆在3月13日長崎縣政府禁止船員下船後，仍有約90人下船。（路透社資料照）

    日前停靠日本長崎港內維修，載有623名船員的郵輪「歌詩達大西洋號」今日再增14人確診，累計共48人確診、11人轉重症，送醫治療，而該船被爆在3月13日長崎縣政府禁止船員下船後，仍有約90人下船。（路透社資料照）

    2020-04-23 10:24:06

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情全球爆發，停靠於日本長崎港內的義大利大型遊輪「歌詩達大西洋號」20日經檢測確定船上1人感染武漢肺炎，昨日對密切接觸的61人進行病毒檢測，竟有34人中鏢，其中1人因症狀嚴重，被送往該市指定的醫療機構治療。

    超高感染率讓長崎縣和長崎市政府超緊張，緊急加驗130名重要船員，目前再增14人確診，而更讓日本民眾擔憂的是，福岡縣出入境管理局打臉三菱造公司說法，表示在長崎縣政府3月13日下達船員「禁足」後，仍約有90名船員下船「趴趴走」。

    綜合日媒報導，停靠日本長崎港內維修並載有623名船員的義大利大型遊輪「歌詩達大西洋號」，昨日61名船員進行病毒檢測，竟有34人中鏢，超高感染率讓長崎縣和長崎市政府緊急在對船上130名重要船員篩檢，目前再新增14人確診，累計共48名船員感染，其中1人轉重症被送往該市指定的醫療機構治療。

    而日本民眾和地方政府對於「歌詩達大西洋號」發生群聚感染感到不解，因據三菱重工的子公司三菱造船的說法，這艘郵輪在1月29日停靠長崎港進行船體修繕作業，2月20日移至三菱重工的長崎造船工廠碼頭。而因日本疫情，長崎縣政府在3月13日時就已下令船員「不能下船」，但第1位確診者卻在本月14日出現症狀，船員們在船上隔離近一個月，感染源從何而來？

    但福岡縣出入境管理局狠狠打臉三菱造船公司的說法，管理局表示自3月15日至4月15日之間，共有90名船員下船「趴趴走」，其中包含1名日本人。長崎縣和長崎市政府正在調查詳情，而日本當局擔心郵輪疫情影響附近社區，已經從厚生勞動省調派人員及防疫專家，與長崎縣政府合作，防範疫情擴大。

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