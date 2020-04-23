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美國新增2.7萬例、累計確診逾83萬 紐約州逾26萬確診

武漢肺炎疫情肆虐全球，包含美國、俄羅斯、英國等國家近期病例持續暴增，在過去一天美國新增病例逾2.7萬例，俄羅斯也再增逾5200例。（歐新社）

武漢肺炎疫情肆虐全球，包含美國、俄羅斯、英國等國家近期病例持續暴增，在過去一天美國新增病例逾2.7萬例，俄羅斯也再增逾5200例。（歐新社）

2020-04-23 08:00:03

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情肆虐全球，包含美國、俄羅斯、英國等國家近期病例持續暴增，在過去一天美國新增病例逾2.7萬例，俄羅斯也再增逾5200例，其中美國死亡病例再暴增2206例，疫情持續擴大中。

紐約州確診逾26萬例

根據《約翰霍普金斯大學》世界實時統計數據（worldometers）顯示，在過去一天新增確診病例最多的是美國，單日再暴增2萬7550例，累計確診達83萬7947例，至於死亡則是新增2206例，累計死亡達4萬6497例。其中紐約州確診數單日新增5713例，累計達26萬2268例。紐澤西州新增3478例，累計達9萬5865例。

西班牙在過去一天新增確診4211例，累計確診208389例，新增死亡435例，累計死亡已達2萬1717例。至於義大利新增死亡437例，累計死亡2萬5085例，新增確診則是3370例，累計確診達18萬7327例。

英國累計破13萬例 俄羅斯再增5236例

英國在過去一天新增確診4451例，死亡新增763例，累計確診已達13萬3495例，累計死亡達1萬8100例。俄羅斯則是新增5236例、累計5萬7999例，死亡新增57例，累計死亡達513例。土耳其則是新增確診3083例，死亡新增117例，累計確診9萬8674例，累計死亡2376例。

德國累計15萬例

法國則是新增確診1827例，死亡新增544例，累計確診已達15萬9877例，累計死亡21340例。德國則是新增2195例，死亡新增193例，累計確診破15萬達150648例，累計死亡則是5279例。至於伊朗則是新增1194例，死亡新增94例，累計確診8萬5996例，累計死亡5391例。巴西則是新增2678例，死亡新增165例，累計確診4萬5757例，累計死亡2906例

新加坡再增逾千例 累計破萬例

其他單日新增確診突破千例還有加拿大新增1697例、累計破4萬達40119例；秘魯新增1413例、累計1萬9250例；印度新增1290例、累計達21370例；沙烏地阿拉伯新增1141例、累計1萬2772例；新加坡新增1016例、累計破萬達10141例。

其他新增確診數較多的國家，還包含比利時新增933例、累計41889例；墨西哥新增729例、累計9501例；荷蘭新增708例、累計3萬4842例；瑞典新增682例、累計1萬6004例；愛爾蘭新增631例、累計16671例；卡達新增608例、累計7141例；葡萄牙新增603例、累計2萬1982例。

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