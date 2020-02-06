武漢肺炎》台灣確診新增3例！全球確診28362例 566死

中國武漢爆發的新型冠狀病毒造成全球死亡已經超過500例。（美聯社資料照）

2020-02-07 01:01:00

首次上稿 07:14

更新時間 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，根據中國網站對確診病例的最新即時統計，中國境內已達28090例確診，死亡565例。此外，香港增加到24例，其中1例死亡；澳門10例。其他國家則包含台灣16例、日本45例、新加坡28例、泰國25例、菲律賓3例中有1人死亡，總計全球共28362例確診，並有566例死亡。

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根據《新浪網》於今（6）日發布的最新疫情動態顯示，目前中國境內確診已達28090例確診，死亡565例。此外，香港有24例，其中1例死亡；澳門10例。其他國家包含台灣16例、日本45例、新加坡28例、泰國25例、南韓23例、澳洲15例、美國12例、馬來西亞14例、德國12例、越南12例、法國6例、阿拉伯聯合大公國5例、加拿大5例、印度3例、英國3例、俄羅斯2例、義大利2例、比利時1例、西班牙1例、柬埔寨1例、斯里蘭卡1例、芬蘭1例、尼泊爾1例、瑞典1例；菲律賓3例，其中1例死亡。全球共28362例確診，並有566例死亡。

【02-06 23:48】包機返台247人除1例確診 其餘均呈陰性

247名滯留中國武漢台商與家屬返台後，其中1人一下飛機就確診，引發國內諸多討論，不過，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，其餘246人經採檢，已確認均為陰性。

【02-06 23:33】台夫妻赴歐旅遊雙雙確診 疑似搭機感染首例

中央流行疫情指揮中心今晚宣布，再增3例境外移入新型冠狀病毒武漢肺炎確診病例，其中一對夫妻研判在往歐洲的長程飛機上遭到感染，也是國內確診16例病例中，首例疑似在飛機上感染的病例，提醒民眾搭飛機一定要戴口罩。

【02-06 23:15】最早揭發疫情 「吹哨人」醫師李文亮病逝

中國武漢肺炎的「吹哨人」、武漢醫師李文亮今日病逝，享年34歲。他是最早於去年12月30日向外界發出防護預警的8名醫師之一，但卻被當局指控發布「不實言論」，之後確診感染武漢肺炎，今不幸病逝。

【02-06 22:02】英國再傳1人確診 目前第3例

英國今日已有第3名確診武漢肺炎病例，首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）指出，該名患者並非在英國境內感染武漢肺炎，患者已開始接受治療，相關單位也正在採取嚴密的預防感染措施，防止病毒進一步傳播。

【02-06 21:57】實名制首日 全台共賣149萬7424片口罩

口罩實名制今首日上路，健保署統計，今日全國6221家健保特約藥局及衛生所，售出口罩總數共149萬7424片。

【02-06 21:39】台灣又增3人確診 累計已達到16例

中央流行疫情指揮中心今日公布新增3例境外移入武漢肺炎，分別為北部50多歲男性與50多歲女性，以及南部40多歲女性，累計確診已達到16例。

【02-06 19:34】和平醫院翻版 南韓光州醫院封院 121醫護患者全隔離

中國武漢肺炎疫情蔓延各國，南韓光州廣域市的「21世紀醫院」4日起大門深鎖，患者與醫療人員共有121名全鎖在醫院內無法外出，曾住在3樓的1位媽媽與前來探視的女兒因染上武漢肺炎，同樓層的住院患者、醫護人員全被列為高危險群。

【02-06 18:54】暫停小三通？ 陸委會：方案已報疫情中心

金門縣長楊鎮浯昨天要求中央關閉金廈小三通，對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，政府高度重視，已與相關機關積極研商方案，今天已報到中央流行疫情指揮中心，如有結果，將對外公佈。對於關閉小三通，會有時間讓大家準備，一方面是行政流程，一方面讓民眾決定要不要留在中國。

【02-06 17:32】馬來西亞新增2例確診！ 首起境內人傳人病例

馬來西亞今（6）日宣布新增2起確診病例，其中1例也是馬來西亞首起境內人傳人的病例。至今馬來西亞已有14起武漢肺炎確診病例。

【02-06 17:01】陸委會宣布 7日起暫停港澳居民申請入境

陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會宣布，因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，自明天（7日）零時起，針對港澳居民實施入境管制，暫停受理港澳居民申請臨時入境停留。

【02-06 16:22】升級「封省」！ 遼寧、江西宣布全區封閉管理

自上月23日疫情源頭武漢「封城」以來，中國已有超過50城市實施規模不一的封鎖措施，湖北省接近「封省」，遼寧省5日開第一槍，直接宣布全省14城實施「封閉式管理」，而江西在省會南昌市宣布「封城」後，今也加碼省內所有區域也實行「封閉式管理」。

【02-06 14:12】又有2人確診達13例 ！ 1男1女曾赴武漢工作或居住

中央流行疫情指揮中心今日宣布，國內再新增2例境外移入新型冠狀病毒，分別為北部40多歲男性與20多歲女性。

【02-06 13:14】回台後連咳3天 烏來檢疫所女台商送醫

3日晚間自武漢包機撤回台灣的200餘名台商，其中在新北市烏來山區進行收容的台商，有1名48歲女性回台後至今咳嗽不止，連續3天下來情況似乎不太妙，到了今天中午送往醫院進行救治。

【02-06 12:11】中國是否隱匿疫情 WHO秘書長：不能說有或沒有

世界衛生組織（WHO）在日內瓦舉行記者會，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，將繼續支持中國政府為防疫所做出的努力，但被問及中國有無隱瞞疫情，譚德塞卻不肯明說「不能說有沒有隱匿」，並認為此時討論這點沒有幫助。

【02-06 11:47】台灣今起禁止國際郵輪靠泊我國港口

中央流行疫情指揮中心今日表示，台灣接獲日方通知，搭乘鑽石公主號郵輪1名60餘歲台籍女性旅客確診新型冠狀病毒感染，已在當地接受隔離治療，考量國際郵輪屬人口密集、人員互動頻繁的高風險場域，自即日起禁止國際郵輪靠泊我國港口。

【02-06 11:26】韓媒：北韓傳確診7例 金正恩緊急中斷軍事訓練

南韓《自由韓國郵報》（Liberty Korea Post）報導，北韓領導人金正恩最近下達緊急命令，北韓全面中斷正在進行的全軍冬季訓練，原因為北韓境內有武漢肺炎的7名確診病例。不過，北韓今天透過官媒《民主朝鮮》重申，北韓並無武漢肺炎的確診病例。

【02-06 11:22】維珍澳洲航空宣佈：永久終止香港航班

維珍澳洲航空 （Virgin Australia Airlines）今丟下震撼彈，宣布終止飛往香港的航線，認為香港受反送中運動及中國武漢肺炎疫情影響，對他們來說，不再具有商業可行性。

【02-06 10:19】鑽石公主號再添10人感染 台灣60多歲女性確診

日本厚生勞動省今早公布鑽石公主號郵輪第2波71人的武漢肺炎檢測結果，又有10人呈現陽性反應，10人中有一名60多歲的台灣女性，另外還有日本4人、美國2人、加拿大2人、紐西蘭1人。

【02-06 10:03】已向美藥廠接洽 抗疫新藥「瑞德西韋」可望來台

美國藥廠吉利德科學公司（Gilead Science）的實驗藥品「瑞德西韋」（Remdesivir），有機會成為武漢肺炎的治療藥物，中國卻在上月21日搶先註冊這個藥品專利引發爭議，不過台灣政府也已與吉利德接洽，有機會取得該藥物，供國內需要的患者使用。

【02-06 08:33】停靠橫濱鑽石公主號郵輪 再增10人確診

公主郵輪旗下「鑽石公主號」原先傳出有10人確診武漢肺炎，日本厚生勞動省今日宣布，此波針對71人進行的武漢肺炎病毒檢測中，結果有10人呈現陽性反應，被送往神奈川縣內醫療機構安置，確診總數來到20人。

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