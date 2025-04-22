迎戰川普！美百所大學連署反干預、拒絕政府不當侵擾

加州大學柏克萊分校大學生發起示威活動，抗議川普政府對高等教育體系的政治干預。（美聯社）

2025/04/22 19:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕包括普林斯頓大學（Princeton University）、布朗大學（Brown University）等逾百所美國大專院校，22日罕見發表聯合聲明，公開譴責總統川普對高等教育體系的政治干預。此前一天，哈佛大學針對川普政府威脅削減經費並加強政治監督，已正式提起訴訟。

法新社報導，聲明指出：「我們同聲反制前所未見的政府越權及政治干預，正嚴重危害美國高等教育的核心價值。」信中強調，大學樂見建設性改革及合法監督，「但絕不容許不當侵擾，更必須拒絕脅迫性地挪用公共研究經費。」

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川普政府近期以部分名校未能有效壓制校園反猶主義為由，屢次威脅削減預算、取消免稅資格，以及限制外籍生招生。對此，院校聲明重申，大學應為思想交流的搖籃，確保「教職員與學生皆能在免於報復、審查或驅逐出境的恐懼下，自由交換多元觀點。」

此外，川普對鼓勵校園多元性的聯邦計畫，亦多次揚言凍結經費；他更持續擴大移民「反制」政策，在理由輕微甚至毫無理由的情況下，撤銷外籍學生簽證。白宮公開聲稱，所有相關行動均為因應校園蔓延的「反猶主義」，以及扭轉過度傾向多元化的政策。

去年，一波抗議以色列在加薩戰爭的示威席捲全美校園，政府指控抗議活動充斥反猶情緒。當時，包含哈佛在內的多所大學採取管制措施，哥倫比亞大學等頂尖學府也曾在壓力下讓步。

本輪爭端焦點落在美國最古老，且財力雄厚的哈佛大學。白宮企圖對其招生與聘用程序實施前所未有的政府管控，遭哈佛拒絕後，聯邦政府上週下令凍結高達22億美元研究經費。哈佛訴狀請求法院撤銷該凍資命令及附加條件，並要求政府支付訴訟費用。同時，美國國土安全部也威脅，若不交出簽證持有人與「非法及暴力活動」相關的紀錄，即將限制其國際生資格。根據哈佛官網，本學年國際生比例達27.2%。

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