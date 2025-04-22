明天變天！中部以北、全台陸續有雨 轉晴時間曝光

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/04/22 19:02

〔記者林志怡／台北報導〕連續兩天高溫和大太陽過後，明天又要變天，中央氣象署指出，鋒面預計明天開始影響台灣，並於週四通過，期間中部以北、東半部地區有雨，且局部地區可能有較大雨勢，氣溫也將下降至30度左右，但南部受到的影響相對有限，週末雨區則會擴大到全台，下週二才會陸續轉晴。

中央氣象署預報員陳姵安說明，鋒面預計從明日開始影響，並於後天通過台灣，期間中部以北、東半部地區有局部短暫陣雨，且中部以北地區可能有雷雨，並有局部較大雨勢，南部地區多雲，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

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陳姵安說，週五、週六東北季風持續吹拂，且受華南雲雨區影響，降雨範圍擴大至全台，中部以北地區持續有短暫陣雨或局部雷雨，且有較大雨勢發生機率，南部地區有零星短暫陣雨。

此外，陳姵安表示，東北季風將於週日減弱，雖水氣稍有減少，但北部、東半部地區、恆春半島仍有局部短暫雨，其他地區多雲、午後各地山區有局部短暫陣雨。

陳姵安也提到，下週一將有另一波鋒面影響台灣，並帶來較多水氣，中部以北、東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區零星短暫陣雨，鋒面影響時間點還有機會變動，但下週二水氣就會明顯減少，僅東半部地區、恆春半島、各地山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

對於未來一週氣溫，陳姵安說，明日受到降雨影響，北部氣溫略降至30度左右，東部地區約29度，中部約32度，南部地區受到影響不大，仍有35度左右，週四後受較強的東北季風影響，中部以北地區氣溫降至30度以下，白天氣溫降幅明顯，南部地區則未受到太大影響。

週五北部、東北部持續偏涼，且週六清晨各地氣溫偏低，北部、東北部地區18至19度，其他地區中部花東21至22度，南部23至29度，但同日白天起氣溫將逐步回升，直到下週一受降雨影響，氣溫稍微下降1至2度。

未來溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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