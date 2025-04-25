俄軍總參謀部高階將領被炸死 莫斯科附近汽車爆炸畫面曝

汽車炸穿，造成俄軍總參謀部作戰總局副局長莫斯卡利克（Yaroslav Moskalik）中將身亡。（擷取自X平台）

2025/04/25 23:16

〔中央社〕莫斯科附近一輛停放的汽車今天遭爆炸裝置炸穿，造成俄羅斯一名高階將領喪生。負責重大犯罪調查工作的調查委員會（Investigative Committee）已對此展開謀殺調查。

法新社報導，當局表示，遇害者是俄軍總參謀部作戰總局副局長莫斯卡利克（Yaroslav Moskalik）中將。

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調查人員說，停放在莫斯科以東的巴拉什卡（Balashikha）一棟公寓大樓外的一輛福斯（Volkswagen）Golf小轎車被引爆後，他們已針對謀殺和走私爆裂物啟動調查。

#Rusia



Parece que la inteligencia militar de Ucrania ha eliminado a uno de los criminales de guerra de mayor nivel de Rusia.



El subjefe de la Dirección Principal de Operaciones del Estado Mayor General ruso, el general Yaroslav Moskalik, murió esta mañana en la explosión de un… pic.twitter.com/1aJJuhnUni — Alerta Noticias UKR 24 （@UKR_token） April 25, 2025

上傳社群媒體的現場影像顯示，小轎車遭烈火吞噬。

調查新聞網站Agentstvo引述外洩情資報導，莫斯卡利克住在巴拉什卡，不過這部福斯小轎車並非登記在他的名下。

「消息報」（Izvestia）上傳的監視器畫面顯示這是一場巨大的爆炸，碎片飛向空中，威力之大可見一斑。爆炸發生的時候，可以看到有人正朝這部汽車走去。

Good news from Moscow. General Yaroslav Moskalik, a top ???????? officer involved in planning Russia’s terror against Ukraine had a car explosion and won’t do much planning anymore.#RussiaMustPay #StandWithUkraine pic.twitter.com/dFlQsk5awE — olexander scherba???????? （@olex_scherba） April 25, 2025

根據克里姆林宮官網，莫斯卡利克是2015年針對烏克蘭問題進行「諾曼第（Normandy）模式」會談時的俄羅斯軍方代表，當時基輔和莫斯科支持的烏東分離主義勢力正處於衝突中。

俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）2021年將莫斯卡利克升為中將。

這起爆炸與先前發生過的一些攻擊類似，其中包括俄羅斯民族主義者達利亞（Darya Dugina）2022年8月遭汽車炸彈炸死；極具影響力軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）2023年4月在聖彼得堡一間咖啡館被炸死，真名為佛明（Maxim Fomin）的塔塔爾斯基堅定支持普廷。

俄羅斯輻射、化學和生物防護部隊（RKhBZ）司令基里洛夫（Igor Kirillov）中將去年12月在莫斯科遭到安裝在電動滑板車上的炸彈引爆而喪命。

遇害者是俄軍總參謀部作戰總局副局長莫斯卡利克（Yaroslav Moskalik）中將。（擷取自X平台）

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