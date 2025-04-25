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    俄軍總參謀部高階將領被炸死 莫斯科附近汽車爆炸畫面曝

    汽車炸穿，造成俄軍總參謀部作戰總局副局長莫斯卡利克（Yaroslav Moskalik）中將身亡。（擷取自X平台）

    汽車炸穿，造成俄軍總參謀部作戰總局副局長莫斯卡利克（Yaroslav Moskalik）中將身亡。（擷取自X平台）

    2025/04/25 23:16

    〔中央社〕莫斯科附近一輛停放的汽車今天遭爆炸裝置炸穿，造成俄羅斯一名高階將領喪生。負責重大犯罪調查工作的調查委員會（Investigative Committee）已對此展開謀殺調查。

    法新社報導，當局表示，遇害者是俄軍總參謀部作戰總局副局長莫斯卡利克（Yaroslav Moskalik）中將。

    調查人員說，停放在莫斯科以東的巴拉什卡（Balashikha）一棟公寓大樓外的一輛福斯（Volkswagen）Golf小轎車被引爆後，他們已針對謀殺和走私爆裂物啟動調查。

    上傳社群媒體的現場影像顯示，小轎車遭烈火吞噬。

    調查新聞網站Agentstvo引述外洩情資報導，莫斯卡利克住在巴拉什卡，不過這部福斯小轎車並非登記在他的名下。

    「消息報」（Izvestia）上傳的監視器畫面顯示這是一場巨大的爆炸，碎片飛向空中，威力之大可見一斑。爆炸發生的時候，可以看到有人正朝這部汽車走去。

    根據克里姆林宮官網，莫斯卡利克是2015年針對烏克蘭問題進行「諾曼第（Normandy）模式」會談時的俄羅斯軍方代表，當時基輔和莫斯科支持的烏東分離主義勢力正處於衝突中。

    俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）2021年將莫斯卡利克升為中將。

    這起爆炸與先前發生過的一些攻擊類似，其中包括俄羅斯民族主義者達利亞（Darya Dugina）2022年8月遭汽車炸彈炸死；極具影響力軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）2023年4月在聖彼得堡一間咖啡館被炸死，真名為佛明（Maxim Fomin）的塔塔爾斯基堅定支持普廷。

    俄羅斯輻射、化學和生物防護部隊（RKhBZ）司令基里洛夫（Igor Kirillov）中將去年12月在莫斯科遭到安裝在電動滑板車上的炸彈引爆而喪命。

    遇害者是俄軍總參謀部作戰總局副局長莫斯卡利克（Yaroslav Moskalik）中將。（擷取自X平台）

    遇害者是俄軍總參謀部作戰總局副局長莫斯卡利克（Yaroslav Moskalik）中將。（擷取自X平台）

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