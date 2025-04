俄軍總參謀部高階將領被炸死 莫斯科附近汽車爆炸畫面曝

2025/04/25 23:16

〔中央社〕莫斯科附近一輛停放的汽車今天遭爆炸裝置炸穿,造成俄羅斯一名高階將領喪生。負責重大犯罪調查工作的調查委員會(Investigative Committee)已對此展開謀殺調查。

法新社報導,當局表示,遇害者是俄軍總參謀部作戰總局副局長莫斯卡利克(Yaroslav Moskalik)中將。

調查人員說,停放在莫斯科以東的巴拉什卡(Balashikha)一棟公寓大樓外的一輛福斯(Volkswagen)Golf小轎車被引爆後,他們已針對謀殺和走私爆裂物啟動調查。

上傳社群媒體的現場影像顯示,小轎車遭烈火吞噬。

調查新聞網站Agentstvo引述外洩情資報導,莫斯卡利克住在巴拉什卡,不過這部福斯小轎車並非登記在他的名下。

「消息報」(Izvestia)上傳的監視器畫面顯示這是一場巨大的爆炸,碎片飛向空中,威力之大可見一斑。爆炸發生的時候,可以看到有人正朝這部汽車走去。

Good news from Moscow. General Yaroslav Moskalik, a top ???????? officer involved in planning Russia’s terror against Ukraine had a car explosion and won’t do much planning anymore.#RussiaMustPay #StandWithUkraine pic.twitter.com/dFlQsk5awE