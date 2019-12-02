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軍情動態》日本首位神盾艦女艦長！ 統領妙高號300官兵

日本海上自衛隊今出現史上首位神盾艦女艦長，由現年48歲的大谷三穗接任金剛級護衛艦「妙高號」的艦長。（圖擷取自日本共同社新聞）

日本海上自衛隊今出現史上首位神盾艦女艦長，由現年48歲的大谷三穗接任金剛級護衛艦「妙高號」的艦長。（圖擷取自日本共同社新聞）

2019-12-02 13:32:34

〔即時新聞／綜合報導〕日本海上自衛隊今日（2日）出現史上首位神盾艦女艦長，由現年48歲的一等海佐（上校）大谷三穗接任金剛級護衛艦「妙高號」（舷號：DDG-175）的艦長，上午在妙高號的母港舞鶴基地內舉行就職儀式，肩負起攔截飛彈的重任。

綜合日媒報導，海上自衛隊表示，大谷三穗出身大阪府吹田市，1996年畢業於日本防衛大學，是第一期女性畢業生，並於2013年擔任訓練艦「島雪號」艦長，2016年晉升為護衛艦「山霧號」艦長，經歷十分優秀。

在就職儀式上，大谷三穗登上妙高號上訓示官兵，「要毫不猶豫地完成本分工作」。在接受媒體採訪時，大谷三穗表示，對成為身為首位女艦長深感光榮。她也指出，在自衛隊工作的女性會逐漸增加，期間會歷經結婚生子，如何在自衛隊裡建立可以讓女性活躍的工作環境是個課題。

金剛級護衛艦是日本海上自衛隊首批配備有神盾系統的護衛艦，首艦金剛號1993年完工，後續包含霧島號、妙高號及鳥海號，一共建造4艘，是防禦彈道飛彈的主要力量之一，特別是來自北韓的威脅。妙高號乘員約300人，標準排水量約7250公噸、滿載排水量約9485公噸。

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