日本新神盾護衛艦「羽黑」下水 2021年開始服役

2019-07-18 12:28

〔即時新聞／綜合報導〕日本海上自衛隊昨日（17日）在橫濱市舉行新船艦下水儀式，迎來第2艘「摩耶級」神盾護衛艦，命名為「羽黑」，以山形縣內的羽黑山命名，同時也是繼承二戰妙高級重巡洋艦「羽黑」之名，預計計2021年正式服役。

「摩耶級」是日本海上自衛隊新一代的飛彈驅逐艦，由日本海事聯合橫濱事業所磯子工廠負責建造，首艦摩耶於2018年7月下水，預定2020年3月服役，按照日本政府的規劃，未來海上自衛隊將擁有8艘神盾艦，搭配裝載於秋田縣和山口縣的陸基型飛彈防禦系統，可以防堵飛越或瞄準日本領土的飛彈。

摩耶級是以愛宕級作為基礎的新護衛艦，搭載與美國海軍的亞里·柏克級級驅逐艦（Arleigh Burke class）Flight 2A技術增進型同等的神盾戰鬥系統，可發射標準三型反彈道飛彈（RIM-161 Standard Missile 3），並搭載協同作戰能力（CEC）系統，與美軍共享敵方飛彈及戰機的位置訊息，強化美日的聯合作戰能力。

根據海上自衛隊表示，「羽黑」排水量8200噸，全長170米，最大寬度為21米、最高速度30節，建造費用約1734億日元（約新台幣498億元），部署地尚未確定。

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