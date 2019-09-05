躲颱風？ 軍事迷發現台海冒出7艘日本海保廳巡視船

2019-09-05 10:36

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣不願具名軍事迷，今上午發現日本海上保安廳有7艘大型巡視船，在台灣海峽、與那國島北方巡航，且7艘船隻均開啟AIS系統；該軍事迷疑惑說，雖然台海周邊最近很熱鬧，但海保廳艦隻出現在台海附近，仍然非常罕見，不知道是要躲避颱風，還是另有目的。

根據船舶動態監視網站，這7艘艦船，分別為PL-41阿蘇（ASO） 、 PLH-04宇留麻（URUMA）、PL-62石垣（ISHIGAKI） 、 PL-86池間（IKEMA）、PL-89粟國（AGUNI）及PL-63與那國島（YONAKUNI），另一艘舷號、艦級則不明。

7艘艦船有4艘在新竹、桃園外海，1艘在與那國島北方，一艘則在基隆北方，另外1艘則在台中西方海域，船隻分布位置宛如將整個北台灣「包圍」。

這名軍事迷說，這幾艘船都屬於「高速高機能大型巡視船」，其中舷號PLH-04的宇留麻（URUMA）號，屬於津輕級大型直升機巡視船，滿載排水量近4000噸，可搭載直升機，噸位跟我國海巡高雄艦、宜蘭艦相仿。

他指出，海上保安廳任務與台灣海巡一樣，都屬於執法單位，台灣海峽近年雖有不少外國軍艦通過，但一次7艘海保廳艦艇出現在台灣周邊海域，還開啟AIS系統，狀況相當罕見且詭異。

他說，這7艘船航速均低於5節，不知是為了躲避颱風「玲玲」，還是另有目的才會突然在台灣外海出現。

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