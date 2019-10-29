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撞船意外後維修兩年 美神盾艦「馬侃號」重新出航

馬侃號在完成維修後重新出海進行測試。（圖擷取美國海軍官網）

馬侃號在完成維修後重新出海進行測試。（圖擷取美國海軍官網）

2019-10-29 09:30:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍神盾驅逐艦「馬侃號」（USS John S. McCain，DDG-56）在2017年8月21日與商船相撞，造成10死5傷。經過長期維修後，美國第7艦隊27日宣布，馬侃號已完成必要維修作業，目前正進行全面海上測試。

「馬侃號」未來將持續進行包括主機、導航、損管、通信、電機、戰鬥系統等測試，並且在接下來幾個月內展開「基礎階段」海上訓練。馬侃號艦長伊斯特戴（Ryan T. Easterday）表示：「全體官兵渴望重回大海，我為他們感到驕傲，比以往任何時候都更加努力準備好重返艦隊，以維護印太地區安全穩定。」

除了修復受損船體之外，「馬侃號」也升級艦艇作戰電腦、相位陣列雷達與其他天線及作戰武器系統，讓服役超過25年的「馬侃號」提高戰力。

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