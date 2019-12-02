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軍情動態》日本擬年底通過內閣會議 派遣自衛隊至中東巡航

日本政府擬最快在今年底通過內閣會議，派遣自衛隊前往中東執行巡航任務。圖為日本村雨型護衛艦。（美聯社）

日本政府擬最快在今年底通過內閣會議，派遣自衛隊前往中東執行巡航任務。圖為日本村雨型護衛艦。（美聯社）

2019-12-02 11:21:23

〔即時新聞／綜合報導〕多名消息人士透露，日本政府擬最快在今年底通過內閣會議，派遣自衛隊1艘護衛艦和1架P-3C海上巡邏機，前往中東阿曼灣執行巡航任務，確保海上油輪安全。

根據《共同社》報導，日本政府希望在今年內敲定向中東派遣自衛隊一事。法律層面，可交由防衛大臣發出命令，但考慮到立場較為謹慎的公明黨意見，將在派遣期限等事項上，取得共識後通過內閣會議決定。

報導指出，自衛隊將調用以東非國家吉布提為據點，在索馬利亞海域亞丁灣打擊海盜的2架P-3C海上巡邏機的其中1架。據海上自衛隊人士說法，由於要應對中國在東海等的海洋行動，從日本派遣新機到中東較為困難。護衛艦方面，考慮到配有神盾系統的護衛艦要留守日本防禦北韓彈道飛彈，海自擬派出可搭載直升機的護衛艦。

日本首相安倍晉三於10月中旬宣布派遣自衛隊至中東，巡航阿曼灣附近海域。在該海域今年6月發生油輪攻擊事件後，美國要求各國一起加入海上護衛任務，日本考量到外交關係，並未直接加入美國主導的巡航任務，而是傾向獨自調派海自組織小規模的護航行動，一方面回應美國的主張，一方面維持與伊朗的關係。

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