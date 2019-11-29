超狂新娘！邀前男友們喝喜酒、跟新郎「大合照」

近日，泰國一位新娘布卡恰（Tunchanok Boonkacha）真的就在婚禮當天，邀請3位「前男友」來喝喜酒！還邀請他們一同上台與自己及新郎「大合照」，但照片中的新郎似乎露出「尷尬又不失禮貌」的微笑。（圖擷取自Tunchanok Boonkacha 臉書）

2019-11-29 19:33:21

〔即時新聞／綜合報導〕許多人都曾戲稱「結婚時要擺前男友（前女友）桌」，但鮮少有人能做到。近日，泰國一位新娘布卡恰（Tunchanok Boonkacha）真的就在婚禮當天，邀請3位「前男友」來喝喜酒！還邀請他們一同上台與自己及新郎「大合照」，但照片中的新郎似乎露出「尷尬又不失禮貌」的微笑。

綜合外媒報導，布卡恰27日在臉書上PO出自己與老公以及3位前男友的「大合照」，並表示，會邀請前男友出席婚禮，是因為他們對於她而言，都是她生命中最親密的朋友；她也指出，老公一直以來都知道她和歷任男友有連絡，也知道她與前任們約好要參加彼此的婚禮、為對方獻上最誠摯的祝福。

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布卡恰也主動解釋，照片中的新郎會露出「尷尬又不失禮貌」的微笑，只是故意在「擺臭臉」、製造效果，她的老公其實很支持她、並沒有生氣；並在文末表示，除了感謝老公的體貼，也感謝3位前男友出席她的婚禮，並很開心藉由這場婚禮，讓4人認識彼此，並附上3位前男友的IG帳號，歡迎大家追蹤他們。

布卡恰的貼文獲得將近2萬個讚、1.2萬次分享以及1萬則留言，有網友認為，「新郎非常成熟大方，非常信任新娘」，有網友則笑稱「舞台有點滿」、「如果是我，舞台不夠站」，但也有網友質疑「如果新郎帶來前任，妳能接受嗎？」、「如果是男方這麼做，絕對會被罵」。

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