為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

超狂新娘！邀前男友們喝喜酒、跟新郎「大合照」

近日，泰國一位新娘布卡恰（Tunchanok Boonkacha）真的就在婚禮當天，邀請3位「前男友」來喝喜酒！還邀請他們一同上台與自己及新郎「大合照」，但照片中的新郎似乎露出「尷尬又不失禮貌」的微笑。（圖擷取自Tunchanok Boonkacha 臉書）

近日，泰國一位新娘布卡恰（Tunchanok Boonkacha）真的就在婚禮當天，邀請3位「前男友」來喝喜酒！還邀請他們一同上台與自己及新郎「大合照」，但照片中的新郎似乎露出「尷尬又不失禮貌」的微笑。（圖擷取自Tunchanok Boonkacha 臉書）

2019-11-29 19:33:21

〔即時新聞／綜合報導〕許多人都曾戲稱「結婚時要擺前男友（前女友）桌」，但鮮少有人能做到。近日，泰國一位新娘布卡恰（Tunchanok Boonkacha）真的就在婚禮當天，邀請3位「前男友」來喝喜酒！還邀請他們一同上台與自己及新郎「大合照」，但照片中的新郎似乎露出「尷尬又不失禮貌」的微笑。

綜合外媒報導，布卡恰27日在臉書上PO出自己與老公以及3位前男友的「大合照」，並表示，會邀請前男友出席婚禮，是因為他們對於她而言，都是她生命中最親密的朋友；她也指出，老公一直以來都知道她和歷任男友有連絡，也知道她與前任們約好要參加彼此的婚禮、為對方獻上最誠摯的祝福。

布卡恰也主動解釋，照片中的新郎會露出「尷尬又不失禮貌」的微笑，只是故意在「擺臭臉」、製造效果，她的老公其實很支持她、並沒有生氣；並在文末表示，除了感謝老公的體貼，也感謝3位前男友出席她的婚禮，並很開心藉由這場婚禮，讓4人認識彼此，並附上3位前男友的IG帳號，歡迎大家追蹤他們。

布卡恰的貼文獲得將近2萬個讚、1.2萬次分享以及1萬則留言，有網友認為，「新郎非常成熟大方，非常信任新娘」，有網友則笑稱「舞台有點滿」、「如果是我，舞台不夠站」，但也有網友質疑「如果新郎帶來前任，妳能接受嗎？」、「如果是男方這麼做，絕對會被罵」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
忘年之戀！70歲總裁砸千萬娶20歲嫩妻
2019-11-19 01:33

忘年之戀！70歲總裁砸千萬娶20歲嫩妻
超傻眼！新郎不滿新娘婚禮逗弄 當眾猛甩她一巴掌
2019-03-08 19:31

超傻眼！新郎不滿新娘婚禮逗弄 當眾猛甩她一巴掌
新竹國賓大飯店主打年終住房專案

新竹國賓大飯店主打年終住房專案
報復舊愛！情人節花59元 用「前任名字」為蟑螂命名
2019-01-13 21:49

報復舊愛！情人節花59元 用「前任名字」為蟑螂命名
喜糖、捧花全都自己來 手作狂新娘PO照讓網友想婚了！
2018-11-02 19:37

喜糖、捧花全都自己來 手作狂新娘PO照讓網友想婚了！
國家品牌玉山獎認證　2019最強旅遊行程出爐

國家品牌玉山獎認證　2019最強旅遊行程出爐
普廷出席奧地利外長婚禮 與新娘共舞場面和樂
2018-08-18 23:22

普廷出席奧地利外長婚禮 與新娘共舞場面和樂

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播