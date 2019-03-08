超傻眼！新郎不滿新娘婚禮逗弄 當眾猛甩她一巴掌

新郎不爽新娘逗弄，當眾賞她一巴掌。（圖擷取自pubg jamaica pupg YouTube）

2019-03-08 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕近期內網路上瘋傳1段影片，1名新郎倌竟在婚禮當天對新娘動粗，當時2人正在進行互餵蛋糕的民俗儀式，不料新娘只是逗弄一下新郎，不把蛋糕放進他嘴裡，想不到新郎勃然大怒，給她一巴掌將新娘打倒在地。

綜合外媒報導，1段疑似在中亞拍攝的影片顯示，新婚夫妻在婚禮上在眾人的見證下，彼此餵食愛的蛋糕，新郎先抓起蛋糕放進新娘口中，接著換新娘做相同動作，但她想趁機逗弄丈夫，因此在新郎將嘴湊近時將手縮回，讓他吃不到蛋糕，影片中可見新娘臉上的笑意。

不料新郎卻為此舉勃然大怒，不管四周都是前來觀禮的親友，直接用右手甩新娘一記耳光，突如其來的舉動將新娘打倒在地，一旁的伴娘立刻出言制止，旁人也馬上勸阻新郎息怒，新娘身邊1名看起來像新郎丈母娘的女性怒目瞪視新郎，但全程不發一語。

網友們看到影片後直呼「傻眼」，紛紛留言指出「快逃，不然以後更慘」、「那男的真的不值得被稱為男人，還沒保護好妻子先痛打對方」、「我真的希望她能遠離這個男人」、「我希望他被其他人毆打」、「這種婚不用結了啦，可以第一天就離婚了」。

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