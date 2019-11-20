被困3天 香港理大示威者水遁、垂降、變裝…設法突困

香港理大受困示威者傳從下水道脫困，港警出動蛙人追捕。（路透）

2019-11-20 07:24:27

〔即時新聞／綜合報導〕香港理工大學連續3日遭港警武力層層圍困，截至目前傳仍有逾百位示威者「死守」校園，正面臨斷糧、傷重危機，而在這近2日當中，多名示威者在拒屈服的前提下，設法脫困，包括從雨水下水道、天橋垂降翻牆、變裝…等，其中已有部分人士脫困成功，但還是有多位被警方重兵、催淚彈攔截逼退回到校園。

綜合媒體報導，被困在理大校園中的示威者，在昨天至少4度設法突圍，其中傳有人從雨水下水道遁逃，而在警方得知之後，緊急出動蛙人下水追捕，不過，下水道水位急升，至目前，警方沒有發現示威者。

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從下水道遁逃的示威者究竟有沒有脫逃成功，至目前說法混亂，有傳已成功逃出十多人，也有說法是，一部分人進入下水道後，因太臭、水位急升而被逼退回，也有說是一部分人在出下水道後遭警方逮捕，不過這些消息都沒有進一步證實。

而昨天，也有一部分人在20多位急救員撤退校園時，變裝想跟著離開，但是，全部被警方搜身後攔截逮捕。

之前，已有示威者成功翻牆，從天橋垂降，受到陌生人幫助，用機車載離脫逃成功，這種垂降脫困只維持半小時，警方隨後即趕到，狂射催淚彈，逮捕示威者，也逼退一部分示威者。

昨天晚間10點多，有多名急救員撤離校園，據其表示，校園內的示威者及學生人數已經下降許多，但情況危急，因缺乏食物，也有一部分人受到低溫及受傷，急救員為自保而撤離校園。

根據警方說法，至19日下午，在理大校園附近已逮捕約1100人，而自願離開校園的人士已達約600人，其中有約200人未成年。

香港理大受困示威者傳從下水道脫困，港警出動蛙人追捕。（路透）

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