理大內仍有百人死守 示威者：寧願一個人衝出去也不會投降

目前仍有100多人死守理大校園內，有示威直言：「我寧願一個人衝出去，都不會投降。」（美聯社）

2019-11-19 13:28:10

〔即時新聞／綜合報導〕香港理工大學目前仍被警方包圍，特首林鄭月娥今早指出，仍有100多人在理大校園內，已有600人離開，當中包括200名未成年人士。然而理大校園內的示威者仍在想辦法突圍，包括從下水道突圍，尚未有人打算自首，也有示威者表示，除非身體撐不住，不然不會投降，更直言：「我寧願一個人衝出去，都不會投降。」

根據《立場新聞》報導，理大校內部份示威者接受訪問時表示，投降就等於認錯，同時也是代表向不公平的制度屈服。示威者強調，校外聲援的手足都沒有放棄，他們也不會放棄，「尤其今日在佐敦被捕了一百多人，我們難道能就此放棄？」

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針對理大校園內出現物資不足、有人身體不適，示威者則說，現在大家累積了許多心理壓力，也沒有胃口進食，有些人一天只吃一餐，吃的是餅乾和麵包，但示威者強調，除非身體撐不住，不然不會投降，更有人說：「我寧願一個人衝出去都不會投降。」

校內示威者仍不斷試著突圍，香港消防隊於今早8點多獲報有被困示威者打算從下水道突圍，更傳出有人墜落下水道受傷，消防隊派人前往查看但沒有發現異常。試圖爬進下水道的示威者表示，他們曾以兩人為一組的方式，但最後因為下水道「太臭」而被迫放棄。

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