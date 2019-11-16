軍武新知》對抗中俄威脅 傳美軍本月將測試新型彈道飛彈

傳美軍即將要測試一款新型的彈道飛彈，類型極有可能是中程彈道飛彈，時間預計在本月。圖為美軍試射義勇兵三型洲際彈道飛彈。（路透）

2019-11-16 16:15:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體披露，美軍即將要測試一款新型的彈道飛彈，類型極有可能是之前被《中程核飛彈條約》（INF）所限制的中程彈道飛彈，該飛彈預定本月測試。美方開發新型飛彈的速度非常快，據推測一種可能是美軍重啟潘興二型飛彈，或是改造現有海軍的標準三型飛彈（SM-3），另一種可能是以模擬中程彈道飛彈的靶彈為基礎去發展。

綜合外媒報導，美國和蘇聯1987年簽訂INF，禁止了兩國擁有310英里至3420英里（約499公里至5504公里）射程的陸基飛彈。INF的簽訂，銷毀了大量威脅西歐和蘇聯的中程彈道飛彈，被全球禁止核擴散的一個重要里程。

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直到2018年，美國指控俄羅斯違反INF，秘密研發、部署9M729巡弋飛彈及Iskander-M短程彈道飛彈，因此美國於2019年8月正式退出該條約，開始著手反制策略。據悉，美國已經準備測試INF先前禁止的新型飛彈，以反制俄羅斯重新部署的中程彈道飛彈對準北約，美國不能什麼都不做就退出條約，畢竟當年蘇聯同意簽訂INF，就是美國部署在德國的潘興二型只要6到8分鐘就可以攻擊莫斯科，對蘇俄產生巨大壓力。

此外，INF協約國並未包含中國，但隨著中國軍備擴張，解放軍已擁有數量龐大的彈道飛彈，威脅到美國及日本等亞太盟國。通過重新部署中程彈道飛彈，美軍能更有效遏阻中國，目前能部署在南方的關島或北方的阿留申群島，但能涵蓋中國領土的範圍不大，據傳，已經有亞太盟國願意讓美軍部署中程彈道飛彈。

報導指出，新款飛彈的開發往往需要花費大量時間和金錢，但美國退出INF僅3個月就要是測試新的中程彈道飛彈，一種可能是美軍重啟被INF廢棄的潘興二型飛彈，或是改造現有海軍的標準三型飛彈（SM-3）；另一個選擇為，使用飛彈防禦系統測試中模擬中程彈道飛彈的靶彈，以其基礎去發展，例如使用諾格公司以OrionOrion火箭助推器開發的靶彈。

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