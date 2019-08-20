美買格陵蘭、退中程飛彈條約 專家分析與這種武器有關

2019-08-20 16:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前表達想買下格陵蘭的意願，且在昨日（19日）測試一枚地面發射的中程巡弋飛彈，就在退出中程彈道飛彈條約（INF）數週後，積極全球布局。軍事專家王臻明在臉書上分析，這關乎於一個軍事武器發展上的重大因素，那就是極音速（hypersonic）武器。

王臻明臉書指出，美國打算向丹麥買下格陵蘭，與俄國相繼退出中程彈道飛彈條約，以及中國在南海試射長程反艦飛彈，這幾件看似風馬牛不相及的事，其實都有相關。除了美、中、俄在國際戰略的考量，還有未來極音速武器發展的因素。

王臻明說，極音速武器目前沒有辦法攔截，美中俄三國都在全力發展中。美國是最早進行相關研究的國家，擁有許多計畫，預計將會在2020年開始一舉超越俄羅斯與中國。他指出，極音速彈道有兩種推進方式，一種就是以彈道飛彈為載具，這也是美國退出條約的原因之一，如果被條約限制，明年美國就無法進行一連串的試射。

王臻明指出，若想攔截彈道飛彈，目前有兩種方法，一種是在飛彈發射進入高空之前，另一種就是飛彈落下時在終端攔截。但極音速武器的彈頭太快，在終端攔截效果太差，因此要在飛彈進入高空之前攔截，這就要將攔截系統向前部署，這有可能是美國想買下格陵蘭的原因。

王臻明表示，中國吹噓近10年的用彈道飛彈打航空母艦，這種威脅可能逐漸成真，中國的「長程反艦彈道飛彈」，就是搭載極音速彈頭的彈道飛彈，而從各種情報來看，中國可能離完成只有一步之遙。

王臻明指出，目前極音速武器似乎仍未成為熱門焦點，但這絕對會是未來的兵家必爭之地，也是改變戰場形態的關鍵武器。

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