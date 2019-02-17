擬約束軍力擴張 梅克爾要求將中國納入中程飛彈條約

2019-02-17 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕第55屆慕尼黑安全會議本月15日至17日在德國慕尼黑舉行，會議聚焦於美中俄等大國競爭，德國總理梅克爾（Angela Merkel）在會議中呼籲中國加入國際軍備控制談判，必須受到《中程飛彈條約》約束，不過，此呼籲遭到與會的中國國務委員楊潔篪當場否決。

綜合外媒報導，美國日前宣布退出《中程飛彈條約》，除了指責俄羅斯長期以來不斷違反該條約，另一個原因就是美國擔心沒有加入該條約的中國因此獲得軍事優勢。梅克爾指出，《中程飛彈條約》是冷戰結束的產物，約束對象僅美俄兩國，卻不包括像是中國這種正在崛起的軍事大國，而中國現在擁有近2000枚飛彈，也應該被納入條約所約束的範圍內。

梅克爾強調：「裁減軍備是各方關切的事，假如相關談判不僅包括美國、歐洲與俄羅斯，而是把中國也納入其中，我們當然會很高興。」針對梅克爾的發言，楊潔篪表示中國拒絕將《中程飛彈條約》多邊化，也拒絕被納入這種約束軍備協議之中；他強調，中國的軍事力量僅僅用於自我防衛，不會對任何國家構成威脅。

另外，美國副總統彭斯（Mike Pence）和俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在會中發表演說時，則是沒有對梅克爾的呼籲作出回應。

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