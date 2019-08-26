美試射飛彈後 俄羅斯北極海試射2洲際飛彈

2019-08-26 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國於本月初正式退出《中程核飛彈條約》（INF）後，18日於加州試射一枚陸基巡弋飛彈。結果相隔不到一週，俄羅斯於當地時間24日在北極海上試射兩枚彈道飛彈，雖然軍方稱這是俄軍戰鬥訓練的一部分，但對美較勁意味濃厚。

綜合媒體報導，美國於2日宣布正式退出《中程核飛彈條約》，18日更在加州聖尼古拉斯島（San Nicolas）試射一枚射程超過500公里、裝載傳統彈頭的陸基巡弋飛彈。俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）為此跳腳，批評美國會為18日的飛彈試射感到後悔；俄羅斯總統普廷21日也批評美國為俄羅斯帶來威脅，23日更指，美國計畫在亞太地區部署導彈，會影響俄羅斯的核心利益，下令要採取同等行動回應。

俄羅斯國防部於當地時間25日則表示，軍方24日在北極海（Arctic Ocean）極地區域與巴倫支海（Barents Sea）試射兩款潛射彈道飛彈，其中一枚是由核子動力潛艦圖拉號（Tula）射出，另一則是由多爾戈魯基號（Yuri Dolgoruky）核潛艦發射，兩枚飛彈分別命中阿漢格斯克州（Arkhangelsk）北部與遠東地區堪察加半島（Kamchatka Peninsula）訓練場上的目標，軍方則聲稱這是俄軍戰鬥訓練的一部分，試射過程中，驗證了潛艦彈道飛彈的技術特性及所有艦載飛彈系統的效能。

Nuclear powered submarines Tula and Yuri Dolgoruky launch ballistic missiles Sineva and Bulava from Circumpolar region of the Arctic Ocean and the Barents Sea #MoD #Navy #Submarine #Sineva #Bulava #Ballistic_Missiles #Barents_Sea pic.twitter.com/w1TRwImRva — Минобороны России （@mod_russia） August 24, 2019

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