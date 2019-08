美試射飛彈後 俄羅斯北極海試射2洲際飛彈

2019-08-26 13:31

〔即時新聞/綜合報導〕美國於本月初正式退出《中程核飛彈條約》(INF)後,18日於加州試射一枚陸基巡弋飛彈。結果相隔不到一週,俄羅斯於當地時間24日在北極海上試射兩枚彈道飛彈,雖然軍方稱這是俄軍戰鬥訓練的一部分,但對美較勁意味濃厚。

綜合媒體報導,美國於2日宣布正式退出《中程核飛彈條約》,18日更在加州聖尼古拉斯島(San Nicolas)試射一枚射程超過500公里、裝載傳統彈頭的陸基巡弋飛彈。俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫(Sergei Ryabkov)為此跳腳,批評美國會為18日的飛彈試射感到後悔;俄羅斯總統普廷21日也批評美國為俄羅斯帶來威脅,23日更指,美國計畫在亞太地區部署導彈,會影響俄羅斯的核心利益,下令要採取同等行動回應。

俄羅斯國防部於當地時間25日則表示,軍方24日在北極海(Arctic Ocean)極地區域與巴倫支海(Barents Sea)試射兩款潛射彈道飛彈,其中一枚是由核子動力潛艦圖拉號(Tula)射出,另一則是由多爾戈魯基號(Yuri Dolgoruky)核潛艦發射,兩枚飛彈分別命中阿漢格斯克州(Arkhangelsk)北部與遠東地區堪察加半島(Kamchatka Peninsula)訓練場上的目標,軍方則聲稱這是俄軍戰鬥訓練的一部分,試射過程中,驗證了潛艦彈道飛彈的技術特性及所有艦載飛彈系統的效能。

