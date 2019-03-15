對準中俄! 美甩開INF包袱補強中程飛彈

2019-03-15

〔編譯陳正健／綜合報導〕匿名美國國防官員十三日透露，在美方退出與俄羅斯共同簽署的「中程核武條約（ＩＮＦ）」後，五角大廈計畫於今年發展兩款被條約禁止逾三十年的飛彈，其中一款是陸基巡弋飛彈，另一款是可能部署於關島的中程彈道飛彈，足以應對中、俄威脅。

美國總統川普於二月一日宣布半年內將正式退出ＩＮＦ，俄國隨即跟進，美、俄很可能在八月共同退出，屆時將無條約限制兩國部署射程五百至五千五百公里的陸基彈道飛彈與巡弋飛彈。

部署關島 射程可達中國

五角大廈官員表示，美國將於八月份測試海軍戰斧巡弋飛彈的陸基版，射程約一千公里；若測試成功，將於十八個月內部署。另外，美國也將於十一月測試一款中程彈道飛彈，射程約三至四千公里，至少五年後才會部署。兩款都是傳統武器，不會攜帶核彈頭。五角大廈官員說，美國尚未與歐、亞盟邦商討，是否在其領土部署新飛彈。選項之一是在關島部署新彈道飛彈，射程足以達到中國境內。另一個選項是在美國本土部署，當危機發生時部署至歐洲及太平洋地區。

俄國總統普廷上個月曾威脅，若美方執意在歐洲部署飛彈，將不惜重演古巴飛彈危機，於美國領海附近的軍艦或潛艦上，部署超高音速核子飛彈。

美國部分前官員認為，新武器系統有助對抗中國日增的軍事能力。批評者認為，輕率地與俄國進入中程飛彈競賽，在軍事上沒必要，在政治上亦不明智；何況這些系統缺乏廣泛國會支持，又難以為盟邦接受。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/