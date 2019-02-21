美國若在歐洲部署導彈 普廷警告：俄國導彈也將瞄準美國

2019-02-21 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕俄國總統普廷（Vladimir Putin）20日向議會發表國情咨文，對美國日前退出「中程飛彈條約」（INF）的決定做出最強硬的表態，普廷警告，若美國在歐洲部署核導彈，俄國也會將導彈瞄準美國。

《美國之音》報導，俄國總統普廷表示，若美國在歐洲部署任何短程或中程核導彈，俄國也會對美國做出同等回應，將導彈瞄準美國。普廷強調，倘若美國在歐洲部署新導彈，將大幅縮短美國導彈到達俄國的時間，這對俄國構成直接威脅，因此，雖然俄國希望和美國保持友好關係，但是會在必要時做好自我防衛的準備。

普廷表示，俄國對任何部署的反應都是堅決的，呼籲美國應該好好評估俄國新武器的速度和射程，在採取任何步驟之前評估相關風險。普廷說：「他們（指美國）想要怎樣，是他們的權利，但他們會數數嗎？我相信他們會，讓他們數數我們研製的武器系統的速度和射程」。

美國政府本月決定退出1987年與前蘇聯簽署的「中程飛彈條約」，指控俄國違反條約規定，但俄國堅決否認。該條約規定，雙方不能在歐洲部署短中程導彈，若該條約廢止，可能會引發美國與俄國新一輪的軍備競賽。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/