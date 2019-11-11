香港人報仇》德籍戰地記者：港警比IS更可怕

德國獨立戰地記者倫澤表示，比起恐怖組織伊斯蘭國，港警不可預料的行為更令他感到害怕。（圖取自推特@ennolenze）

2019-11-11 23:57:29

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動再度升溫，警民衝突不斷，港警頻遭質疑過度使用武力。目前正親身在香港採訪的德國獨立戰地記者倫澤（Enno Lenze）就指出，比起恐怖組織伊斯蘭國（IS），港警不可預料的行為，更令他感到害怕。

據貼文內容，原本新聞素材多為中東戰爭前線，常隻身前往敘利亞、伊拉克、伊朗和土耳其之邊界採訪的德國獨立戰地記者倫澤（Enno Lenze），日前抵達香港進行採訪記錄。

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倫澤在推特上表示，他平常不會收到這麼多（來自受訪者）的「感謝」，但香港實在是個了不起的地方。話鋒一轉，倫澤說出在香港抗爭前線採訪的心得，他認為比起在恐怖組織伊斯蘭國（IS）戰地採訪，香港警察讓他感到更加害怕，因為他們的行為完全無法預料。

倫澤在臉書上的影片中也提到，他幾分鐘前正在跟拍追捕示威者的港警，沒想到一名受不了記者們的港警，直接舉起上膛的槍威脅在場的記者，並數度將40毫米榴彈（催淚彈）發射器指向他們。

據悉，倫澤同時也是政治活動家、駭客及企業家，在柏林掌管一間出版社和一間博物館，其餘時間頻繁來往伊拉克庫德斯坦（Kurdistan）地區，此區域由於緊鄰敘利亞、伊朗和土耳其，時常發生大小軍事衝突，也飽受極端恐怖組織伊斯蘭國（IS）的肆虐。

相關影片請見：

相關原文請見：

Dear #HongKongProtests girls and guys: as a journalist from Germany I’m not used to get so many „Thank you“ from the people around me. It is incredible here.



I worked at the ISIS-Frontlines but I’m more afraid of the HK police, since they are unpredictable. pic.twitter.com/tQSqrirOJ5 — Enno Lenze （@ennolenze） 2019年11月10日

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