香港人報仇》德籍戰地記者：港警比IS更可怕

〔即時新聞/綜合報導〕香港「反送中」運動再度升溫,警民衝突不斷,港警頻遭質疑過度使用武力。目前正親身在香港採訪的德國獨立戰地記者倫澤(Enno Lenze)就指出,比起恐怖組織伊斯蘭國(IS),港警不可預料的行為,更令他感到害怕。

據貼文內容,原本新聞素材多為中東戰爭前線,常隻身前往敘利亞、伊拉克、伊朗和土耳其之邊界採訪的德國獨立戰地記者倫澤(Enno Lenze),日前抵達香港進行採訪記錄。

倫澤在推特上表示,他平常不會收到這麼多(來自受訪者)的「感謝」,但香港實在是個了不起的地方。話鋒一轉,倫澤說出在香港抗爭前線採訪的心得,他認為比起在恐怖組織伊斯蘭國(IS)戰地採訪,香港警察讓他感到更加害怕,因為他們的行為完全無法預料。

倫澤在臉書上的影片中也提到,他幾分鐘前正在跟拍追捕示威者的港警,沒想到一名受不了記者們的港警,直接舉起上膛的槍威脅在場的記者,並數度將40毫米榴彈(催淚彈)發射器指向他們。

據悉,倫澤同時也是政治活動家、駭客及企業家,在柏林掌管一間出版社和一間博物館,其餘時間頻繁來往伊拉克庫德斯坦(Kurdistan)地區,此區域由於緊鄰敘利亞、伊朗和土耳其,時常發生大小軍事衝突,也飽受極端恐怖組織伊斯蘭國(IS)的肆虐。

Dear #HongKongProtests girls and guys: as a journalist from Germany I’m not used to get so many „Thank you“ from the people around me. It is incredible here.



I worked at the ISIS-Frontlines but I’m more afraid of the HK police, since they are unpredictable. pic.twitter.com/tQSqrirOJ5