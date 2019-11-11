香港人反抗》警硬闖逮人 天主教堂致歉：與香港人同行

港警今日闖入西灣河天主教「聖十字架堂」（見圖）拘捕5人。（圖取自天主教香港教區網站）

2019-11-11 23:09:47

〔即時新聞／綜合報導〕香港市民今（11）日發起「三罷」，約下午1時港警闖入西灣河天主教「聖十字架堂」拘捕5民眾。對此，聖十字架堂晚間發表聲明，譴責警方非法進入教堂，並向大眾致歉，強調會盡力協助被捕人士，與香港人同行民主公義之路。

據《立場新聞》報導 ，香港市民今（11）日發起「大三罷」（罷工、罷市、罷課），多區有阻路、行街等示威，卻從清晨起就傳出有警方開槍以實彈傷人、路人遭示威者點燃、警方包圍大學發射催淚彈、橡皮彈等嚴重警民衝突發生。

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今日下午1時許，更傳出港警闖入西河灣天主教聖十字架堂拘捕5人。對此，聖十字架堂晚間發表聲明，譴責港警非法闖入堂區範圍，並向香港市民大眾致歉，承諾將盡力協助被捕民眾，與香港人公義之路上同行。

聖十字架堂執事陳玉強表示，當時女警官以現場太嘈雜為由，將他支開，等他回到現場時警方已拘捕5名青年。

教堂委任律師何其清表示，他到場時警方已將民眾帶走，並指出港警今日行動明顯違反規定，是非法進入教堂範圍，但教堂職員「無槍無砲」，無法阻止警員的違規行為。

堂區職員也澄清表示，事發當時教堂如往常開放供民眾前來休息、禱告，但今日義工人數較少，且西灣河以往並非示威集會的熱點，因此來不及安排太多人手看管出入口。

職員補充道，當青年進來躲避時，警方曾威脅稱「若再阻止他們進入就以組差辦公（妨礙公務）作拘捕」，教友才無奈放棄。教堂也承諾將會盡快開會檢討，往後將改善應對機制，竭力保護教堂內的市民。

堂區執事陳玉強晚間向市民鞠躬致歉，教堂也承諾將會立即檢討，往後將竭力保護市民安全。（圖取自聖十字架堂網站）

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