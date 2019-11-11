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香港人報仇》林鄭否認警隊失控 稱警員「個別事件」已訓斥

香港行政長官林鄭月娥今（11）日傍晚發表談話，稱警員的「個別事件」行為偏差不代表「警隊失控」。（彭博）

香港行政長官林鄭月娥今（11）日傍晚發表談話，稱警員的「個別事件」行為偏差不代表「警隊失控」。（彭博）

2019-11-11 22:47:09

〔即時新聞／綜合報導〕香港行政長官林鄭月娥今（11）日傍晚發表談話，稱「暴徒」的行為可能造成傷亡，絕不會爭取到政治訴求，並稱警員的「個別事件」不代表「警隊失控」。

綜合港媒報導，香港市民今（11）日發起「三罷」並於多地堵塞道路示威，清晨交通警察開槍以實彈重傷21歲男學生；後有立場不同的民眾發生爭吵，遭人灑油點火，瞬間化成火球，全身燒傷送醫病危等案件傳出。

對此，香港行政長官林鄭月娥傍晚召開記者會發表談話，首先稱激進示威者堵路、扔汽油彈等行為「令人髮指」，批評行為遠超過訴求，並稱「暴力示威行為不會得逞，一定不會爭取到口中的政治訴求」。

然而，關於記者提問中槍示威者並沒有攻擊員警，以及警方對記者施放催淚彈、騎車朝示威人群衝撞，質疑政府是否縱容警方暴力，林鄭則否認「港警失控」。

林鄭聲稱，包括「開香檳慶祝」墜樓周同學死亡等言論，以及騎車衝撞人群，都只是個別員警的言行，她不能接受「警隊失控」的說法。至於市民喊出「解散警隊」呼聲，林鄭則稱是警隊遭到抹黑，並反問「沒有警隊香港會變成怎樣的城市」？

最後，林鄭聲稱自己也對墜樓不治學生周梓樂感到傷心難過，並支持找出真相，政府會全面配合。

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