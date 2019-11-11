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震驚全球！港警近距離射殺平民 王丹呼籲狀告聯合國

港警近距離射殺平民，影片曝光震驚全球。（路透）

港警近距離射殺平民，影片曝光震驚全球。（路透）

2019-11-11 22:21:17

〔即時新聞／綜合報導〕香港今（11）日再度發生香港警察近距離朝民眾開槍事件，影片已在網路世界瘋傳，中國民運人士王丹對此表示，呼籲全球人權團體，共同對聯合國、海牙國際法庭，以「反人道罪」控訴香港特首林鄭月娥。

王丹今日在臉書指出，任意開槍的警察當然應當被起底，使其成為香港之恥，但也要了解港警如何執法、以及執法的力度，香港政府、中共政權，和警方高層如果不做出相關射殺民眾的指令，在這麼敏感的時刻，是不會出現黑警集體陷入瘋狂的狀態的。

王丹分析，若港府試圖平息事態，應當會要求警方避免使用過度反應的暴力；如果真有這樣的指令，就不容易發生今天開槍殺人的慘劇，因此答案其實很簡單：黑警開槍，是在政府授意下進行的，僅僅追究一個警察的責任，是遠遠不夠的。

王丹呼籲，全世界各人權團體召開緊急磋商會議，共同向聯合國以及海牙國際法庭，以『反人道罪』，以大規模殺傷平民的證據，控告林鄭月娥和港警高層，也希望香港市民全部站出來，全程動員，反對和抗議政府施暴，同時期盼西方國家集體對中國實施全面性的經濟制裁，美方應停止貿易戰談判，海外華人可向在地中國外交領館表達嚴正抗議。

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王丹臉書全文

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