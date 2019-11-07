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首里城大火找出原因了！研判可能是電器系統故障

日本沖繩縣那霸市的首里城在10月31日發生大火，包括正殿、北殿和南殿等7棟建築物全部燒毀。（美聯社資料照）

日本沖繩縣那霸市的首里城在10月31日發生大火，包括正殿、北殿和南殿等7棟建築物全部燒毀。（美聯社資料照）

2019-11-07 13:16:24

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩縣那霸市的首里城在10月31日發生大火，包括正殿、北殿和南殿等7棟建築物全部燒毀。市政消防單位研判，電氣系統設備故障可能是引起火災的原因，而起火點幾乎可以確定是在正殿的東北側。

綜合媒體報導，這場火災發生在10月31日凌晨，正殿內設置的火災警報器響起，警衛發現正殿冒出濃煙，到達現場時已經濃煙密布，將主殿北側的窗戶打開後，煙霧仍瀰漫在樓梯間，發現配電箱所在的正殿一樓東北側窗戶冒出濃煙。

當地官員經過調查後發現，正殿擺放7台監視器，並有紅外線熱感測儀，沒有發現不尋常的跡象，初步排除人為縱火可能，且警方觀看見監視畫面後，再發生火在前後，安裝在正殿東北側的監視器出現白色光亮，因此懷疑是電氣系統設備問題引發火災。

先前有專家認為，首里城之所以會快速延燒，是因為首里城木造結構上紅色油漆使用沖繩特有的「桐油」工法，加快燃燒的速度，以及正殿沒有灑水設備，都是首里城迅速延燒的主因。

市政消防單位研判，電氣系統設備故障可能是引起火災的原因，而起火點幾乎可以確定是在正殿的東北側。（美聯社資料照）

市政消防單位研判，電氣系統設備故障可能是引起火災的原因，而起火點幾乎可以確定是在正殿的東北側。（美聯社資料照）

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