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首里城大火原因曝光？ 焦黑配電盤上疑有短路痕跡

首里城大火造成包括正殿、北殿和南殿等7棟建築物全部燒毀，火燒面積超過4800平方公尺。（美聯社）

首里城大火造成包括正殿、北殿和南殿等7棟建築物全部燒毀，火燒面積超過4800平方公尺。（美聯社）

2019-11-04 13:16:34

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩縣那霸市首里城在10月31日突然起火燃燒，造成包括正殿在內的7棟建築物、近2千文物燒毀，調查人員昨在正殿一樓的北側發現焦黑配電盤，初步檢查後發現，配電盤上有疑似短路時形成的痕跡，目前正進行詳細鑑定工作。

綜合日本媒體報導，根據警衛證詞及火場調查後發現，基本判定首里城大火起火點在正殿一樓的北側，而在正殿一樓的北側廢墟內，發現一只焦黑配電盤，檢查發現配電盤上有疑似短路時形成的痕跡，目前正在對配電盤進行鑑定，釐清這個設備與首里城大火之間的關聯。

警方表示，正殿內沒有發現外力入侵跡象，人為縱火的可能性較低。

首里城大火造成包括正殿、北殿和南殿等7棟建築物全部燒毀，火燒面積超過4800平方公尺，各建築內原本存放字畫、銅器等1500餘件文物，存放於正殿的約420件文物付之一炬，僅南殿與「寄滿」（廚房之意，亦可解作匯集世界各地名品的「豐收滿溢之處」）等建築物所存放約1000件文物倖存。

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