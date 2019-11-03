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首里城火災確定起火點在正殿一樓 起火原因仍待查

首里城火災目前確定起火點在正殿一樓。（美聯社）

首里城火災目前確定起火點在正殿一樓。（美聯社）

2019-11-03 08:57:21

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩縣那霸市首里城在10月31日起火，包括正殿、北殿和南殿等7棟建築物全部燒毀，目前確定起火點在正殿一樓，起火原因仍在調查中。

綜合日媒報導，沖繩縣消防部門指出，10月31日凌晨2點34分時正殿內高溫感應器啟動，消防隊於2點50分抵達滅火。相關人士指稱，拍攝正殿外觀的監視器記錄下了消防抵達前正殿一樓東側有火焰從內向外噴出的情景。

另外在正殿內也設置了7具監視器，但這些監視器錄製的影片比較暗，目前沒有從中獲得有助於確定起火原因的有效資訊。至於是否有電線走火可能，相關人士指出，正殿一層的北側附近設有配電設施，警方將對此調查是否與火災有關，＝而正殿內沒有從外部入侵的痕跡，警方認為縱火的可能性較低。

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