熱！ 今高溫飆37度 午後雷陣雨範圍擴大

今各地高溫普遍在34到36度，大台北及中南部持續有局部37度以上高溫，戶外活動請做好防曬措施並多補充水分，避免熱傷害。（資料照）

2024/07/15 06:51

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，迎風面的東南部及恆春半島水氣偏多，不定時會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為晴到多雲，今（15）日午後雷陣雨的範圍會比昨天來得更廣，雲林以南從山區到沿海都有高機率下雨，中彰投偏向於山區及山區附近平地，至於苗栗以北及東半部則侷限在山區，午後各地山區及中南部地區都有局部大雨。

今日天氣仍炎熱，各地高溫普遍在34到36度，大台北及中南部持續有局部37度以上高溫，戶外活動請做好防曬措施並多補充水分，避免熱傷害。紫外線指數預報部份，台東縣、屏東縣、高雄市、台南市、嘉義縣、嘉義市、澎湖縣達到「危險級」，其他縣市均為「過量級」。

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空氣品質部份，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。

週二至週日（16日至21日）環境風場介於東南至偏南風，僅東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，各地天氣晴朗炎熱，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中山區仍有可能發生局部大雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 36 27 ~ 35 29 ~ 34 27 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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