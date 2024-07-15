熱！ 今高溫飆37度 午後雷陣雨範圍擴大
2024/07/15 06:51
黃邦平／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，迎風面的東南部及恆春半島水氣偏多，不定時會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為晴到多雲，今（15）日午後雷陣雨的範圍會比昨天來得更廣，雲林以南從山區到沿海都有高機率下雨，中彰投偏向於山區及山區附近平地，至於苗栗以北及東半部則侷限在山區，午後各地山區及中南部地區都有局部大雨。
今日天氣仍炎熱，各地高溫普遍在34到36度，大台北及中南部持續有局部37度以上高溫，戶外活動請做好防曬措施並多補充水分，避免熱傷害。紫外線指數預報部份，台東縣、屏東縣、高雄市、台南市、嘉義縣、嘉義市、澎湖縣達到「危險級」，其他縣市均為「過量級」。
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空氣品質部份，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。
週二至週日（16日至21日）環境風場介於東南至偏南風，僅東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，各地天氣晴朗炎熱，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中山區仍有可能發生局部大雨。
國際都市氣象：
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|27 ~ 36
|27 ~ 35
|29 ~ 34
|27 ~ 32