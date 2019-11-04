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首里城重建募款上線 5千萬善款湧入3天達標
2019-11-04 10:20:51
〔即時新聞／綜合報導〕那霸市「重建首里城」募資網站，原定目標是募資1億日圓，募款期間自2019年11月1日起，至2020年3月31日止，預計152日，卻在不到3天的時間就達標，而且捐款還在持續增加中，目前已經往2億日圓邁進。
那霸市所發起的重建首里城募款網站，募款期間自2019年11月1日起，至2020年3月31日止共計152日，目標為募資1億日圓（約新台幣2810萬元），沒想到上線不到3天的時間就達標，且捐款持續增加中，截自當地時間今日上午11點為止，已達標185.4%，募得1億8548萬日圓（約新台幣5211萬元），持續往2億日圓大關累積。
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募款快速累積，僅花了不到3天時間就達標，那霸市長城間幹子也在那霸市官網由衷感謝各界支援，強調由於了解到大家對於首里城的愛，將會全力投入復原首里城，讓散發朱紅光彩的首里城盡快重現於大家面前。