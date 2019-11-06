首里城大火燒7建物 唯獨這1對「大龍柱」屹立不搖

日本沖繩世界遺產首里城慘遭祝融，唯獨正殿外的兩根「龍柱」倖存。（美聯社）

2019-11-06 15:18:14

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩世界遺產首里城日前慘遭祝融，7棟建築物全燒毀，唯有正殿外的1對「大龍柱」仍屹立不搖，對此，曾參與二戰後首里城的重建工程的雕刻家西村貞雄表示「倖存的龍柱是沖繩人重建首里城的希望」。

據《沖繩時報》報導，現年76歲的琉球大學名譽教授西村貞雄曾參與首里城重建工程，包括這對龍柱，他表示，雖首里城和中國紫禁城很像，但也並非模仿，而是融合中國和日本文化，形成琉球獨特文化的結晶。

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西村貞雄透露，當初為了重建龍柱，他觀察了二戰期間僅剩的照片，並取經中國和東南亞的相關設計，計算龍的鱗片和背鰭得出龍柱的高度才打造出來，他強調「在中國和日本能看到許多柱子上有龍紋裝飾，但以龍為主體打造，只有琉球才有」。

首里城火災讓西村貞雄相當難過「研究和技術的結晶一夜消失」，但他樂觀表示，比起二戰辛苦的重建工程，如今有不少資料可參考，會盡力重建「倖存的龍柱是沖繩人重建首里城的希望」。

沖繩縣博物館兼美術館前館長的安里進則呼籲民眾，不能一直沮喪，有必要對火災因素進行查證，「就像在被燒毀的正殿中，留存下來的龍柱一樣，縣民們不站起來不行」。

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