恐無法恢復原貌！ 製作首里城瓦片達人5年前已離世

首里城建築鋪設大量紅瓦片，光是正殿就用了約5萬5000片紅瓦，整個首里城鋪上22萬片，但由於瓦匠已逝世，恐難以重現。（歐新社）

2019-11-05 17:17:43

〔即時新聞／綜合報導〕被聯合國列為世界遺產的日本沖繩縣那霸市首里城，在10月31日突然起火燃燒，造成包括正殿在內的7棟建築物完全燒毀，當局已經宣布將盡速重建，不過恐無法再還原燒毀前原貌，光是正殿5萬5000片紅瓦片，全部由稀有原料製成，且工藝極為複雜，令人遺憾的是掌握這項技術的瓦匠5年前已去世了。

世界遺產首里城大火令全球震撼，造成包括正殿、北殿和南殿等7棟建築物全部燒毀，火燒面積超過4800平方公尺，當局承諾立刻進行重建工作，而那霸市發起「重建首里城」活動，架設募資網站，募款期間自2019年11月1日起，至2020年3月31日止，原定目標是募資1億日圓（約新台幣2810萬元），在不到3天的時間就達標，而且捐款還在持續增加中，截至今（5日）下午已突破3億日圓，來到3.23億餘日圓（9100萬元）。

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儘管湧入大量重建資金，但首里城恐再也無法回到燒毀前原貌，據日本《富士新聞網》（FNN）報導，沖繩縣瓦匠工會今坦承，要再造首里城正殿中使用的瓦片已經是「不可能的事」，工會指出，正殿使用的紅瓦片（赤瓦）高達5萬5千塊，現已很難蒐集到所需要的土壤原料。

更令人遺憾的是，這些紅瓦片工藝極為複雜，無論是原料的調配以及燒製的溫度都需要精準地控制，但是知曉這種工藝的瓦匠已在5年前逝世。

沖繩瓦匠工會認為再造赤瓦已不可能，認為燒毀瓦片再利用的可行性較大，這些瓦片都是老師傅們經過無數辛苦親手做成的珍貴材料，不應隨意棄置，「不管剩下1片也好，2片也好，我們可以把它們當作復興的象徵，或者經驗教訓，它們一定可以發揮更大的作用。」

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