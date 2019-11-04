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首里城重建路艱辛 面臨工匠凋零、木材取得難題

世界遺產的首里城，在10月31日突然起火燃燒，造成包括正殿在內的7棟建築物、近2千文物燒毀。（法新社）

世界遺產的首里城，在10月31日突然起火燃燒，造成包括正殿在內的7棟建築物、近2千文物燒毀。（法新社）

2019-11-04 17:26:59

〔即時新聞／綜合報導〕被聯合國列為世界遺產的日本沖繩縣那霸市首里城，在10月31日突然起火燃燒，造成包括正殿在內的7棟建築物、近2千文物燒毀，那霸市發起「重建首里城」募資活動，不到3天的時間就達標1億日圓，現已突破2億日圓，不過重建之路相當艱辛，除了材料問題外，也面臨工匠老化、人數減少等問題。

首里城大火造成包括正殿、北殿和南殿等7棟建築物全部燒毀，火燒面積超過4800平方公尺，各建築內原本存放字畫、銅器等1500餘件文物，存放於正殿的約420件文物付之一炬，僅南殿與「寄滿」（廚房之意，亦可解作匯集世界各地名品的「豐收滿溢之處」）等建築物所存放約1000件文物倖存。

那霸市發起「重建首里城」活動，架設募資網站，募款期間自2019年11月1日起，至2020年3月31日止，原定目標是募資1億日圓（約新台幣2810萬元），在不到3天的時間就達標，而且捐款還在持續增加中，現已突破2億日圓，來到2.28億餘日圓（6400萬元）。

不過除了資金外，未來重建首里城將面臨許多難題，據《朝日新聞中文網》報導，現年71歲，1992年首里城重建的設計師中本清表示：「木材的取得應該相當困難吧。」中本指出，當時為了能夠承受住強風及沉重的紅瓦屋頂，需要100多根直徑1.5公尺以上、長約10公尺且耐濕氣的堅硬木材。

由於日本國內無法獲得砍罰許可，當時使用的是來自台灣的檜木，但是現在環境保育意識抬高，材料取得恐相當困難，中本清指出：「設計圖還留著，所以若是準備好費用及建築材料是有可能重建。不過，現在的環境保護意識也比之前還要高。不知道能不能取得。」

除此之外，首里城建築鋪設大量紅瓦（赤瓦），光是正殿就用了約5萬5000片紅瓦，整個首里城鋪上22萬片，需要大量屋瓦工匠來完成，但琉球赤瓦工會副理事長表示：「工匠伴隨著高齡化正在減少當中，沒有能夠肩負起重建責任的自信。」

首里城在1992年完工時，縣內約有50名鋪設屋瓦的工匠，但目前恐只剩下當時的一半而已。

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