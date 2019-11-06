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英國議員關注香港人權 成立跨黨派國會小組
英國國會跨黨派的議員們6日宣布組成一個非正式的團體「香港跨黨派國會小組」（All-Party Parliamentary Group Hong Kong），目的旨在促進香港民主發展和捍衛香港人權。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕英國國會跨黨派議員6日宣布組成一個非正式的團體「香港跨黨派國會小組」（All-Party Parliamentary Group Hong Kong），目的旨在促進香港民主發展和捍衛香港人權。
據旅英港人組織「Stand with Hong Kong」指出，英國國會議員組成香港跨黨派國會小組，是為了展示英國國會與香港人民間的團結，目標為推動香港民主並捍衛人權，就香港時局交流相關資訊，以及拓展英國與香港兩地人民的關係。
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該小組主席是由英國綠黨前主席班奈特（Baroness Bennett of Manor Castle），以及現任下議院議員卡邁克爾（Alistair Carmichael）兩人擔任，其中班奈特表示「我們必與香港並肩同行」，她指過去5個月香港人權遭血腥鎮壓，「英國必須堅定自己的立場，並考慮制裁侵犯香港人權的人士」。