為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

英國議員關注香港人權 成立跨黨派國會小組

英國國會跨黨派的議員們6日宣布組成一個非正式的團體「香港跨黨派國會小組」（All-Party Parliamentary Group Hong Kong），目的旨在促進香港民主發展和捍衛香港人權。（路透）

英國國會跨黨派的議員們6日宣布組成一個非正式的團體「香港跨黨派國會小組」（All-Party Parliamentary Group Hong Kong），目的旨在促進香港民主發展和捍衛香港人權。（路透）

2019-11-06 16:12:13

〔即時新聞／綜合報導〕英國國會跨黨派議員6日宣布組成一個非正式的團體「香港跨黨派國會小組」（All-Party Parliamentary Group Hong Kong），目的旨在促進香港民主發展和捍衛香港人權。

據旅英港人組織「Stand with Hong Kong」指出，英國國會議員組成香港跨黨派國會小組，是為了展示英國國會與香港人民間的團結，目標為推動香港民主並捍衛人權，就香港時局交流相關資訊，以及拓展英國與香港兩地人民的關係。

該小組主席是由英國綠黨前主席班奈特（Baroness Bennett of Manor Castle），以及現任下議院議員卡邁克爾（Alistair Carmichael）兩人擔任，其中班奈特表示「我們必與香港並肩同行」，她指過去5個月香港人權遭血腥鎮壓，「英國必須堅定自己的立場，並考慮制裁侵犯香港人權的人士」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
反送中5個月 韓正北京見林鄭：牢記習近平囑託
2019-11-06 12:54

反送中5個月 韓正北京見林鄭：牢記習近平囑託
慎入！港立法會議員何君堯遇刺 近距離畫面曝光
2019-11-06 11:37

慎入！港立法會議員何君堯遇刺 近距離畫面曝光
「富櫃200」正夯 立即掌握市場動態

「富櫃200」正夯 立即掌握市場動態
習近平見林鄭稱「高度信任」 學者解讀不代表已順利過關
2019-11-06 10:29

習近平見林鄭稱「高度信任」 學者解讀不代表已順利過關
失民心！近7成港民認為港警濫捕、失序
2019-11-06 07:48

失民心！近7成港民認為港警濫捕、失序

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播