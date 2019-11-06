慎入！港立法會議員何君堯遇刺 近距離畫面曝光

香港建制派立法會議員何君堯今天上午8時許傳出在屯門擺攤拉票時，突然遇刺受傷。（圖翻攝自臉書影片）

2019-11-06 11:37:18

〔即時新聞／綜合報導〕香港建制派立法會議員何君堯今天上午8時許傳出在屯門擺攤拉票時，突然遇刺受傷、血跡染紅白衫送醫，警方已介入調查。消息曝光後，疑似現場畫面在臉書上轉傳分享，影片顯示一名男子致贈花束並與何握手交談，未料眨眼間卻從身前包包內掏出刀具直接往前刺，駭人不已。

綜合港媒報導，影片中可見頭戴鴨舌帽、身著藍色上衣的該男，語稱大家都看見你的努力，並把手上的花束送給何君堯，之後詢問能否合影也獲得許可，似便將右手伸進斜背包，沒想到掏出的卻是一把刀子，迅速用力刺向何的身體，旁人見狀趕緊上前制伏，現場一片混亂。據稱該男即使被制服仍大叫痛罵。

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報導指出，警方透露，何君堯送醫時意識清醒，此起突發事件造成何君堯及其助理、犯嫌等3人受傷，目前正在調查當中。

該男犯案前原本與何君堯在交談。（圖翻攝自臉書影片）

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