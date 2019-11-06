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曾與元朗白衣人握手 立法會議員何君堯遇襲送醫

香港立法會議員何君堯今早在屯門遇襲受傷送醫。（照片取自立場新聞）

香港立法會議員何君堯今早在屯門遇襲受傷送醫。（照片取自立場新聞）

2019-11-06 09:50:51

〔即時新聞／綜合報導〕曾與721元朗事件中的「白衣人」握手，香港建制派、親中立法會議員何君堯今日（6日）早上在屯門遇襲受傷，隨後送醫治療，嫌犯當場被捕，犯案動機、事發經過仍待警方調查。

綜合港媒報導，今早約8時，何君堯在屯門啟豐園商場遇襲，一名男性嫌犯當場被捕。警方表示，何君堯被嫌犯砍傷，人清醒並由救護車緊急送醫治療，事件中共有3人受傷，包含何君堯、何君堯的助理及嫌犯。事件仍待警方進一步調查。現場目擊者稱，涉嫌襲擊的男子，上救護車前大聲喊：「何君堯你天收（老天自有報應）！」

何君堯因為諸多爭議言行，10月29才被母校英國安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）褫奪其名譽法學博士學位，現在又遭人砍傷，可謂禍不單行。

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