親中議員號召拆連儂牆 港今恐爆對峙
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2019-09-21

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港建制派立法會議員何君堯發起於廿一日舉行「清潔香港運動」，號召全港十八區市民把影響市容的垃圾撕掉「洗淨牆壁」，據信將把象徵「反送中」運動的「連儂牆」撕毀，此舉恐引發新一波民間衝突。

何君堯在臉書張貼題為「香港清潔日」的文宣，定於廿一日早上九時至下午六時，清潔十八區的「垃圾」，呼籲大量義工一起參與，文中雖未言明清除連儂牆，但他另外張貼自己撕毀連儂牆的照片，寫著「止暴制亂，撥亂反正」、「愛國愛港，走到最後的戰士何君堯」。

早前，何君堯曾指出，目標是召集三萬人參與，前往九十個清理地點，預期每處需要至少一百人，此舉是為慶祝中華人民共和國建政七十週年，為此已向警方申請「不反對通知書」，但他廿日凌晨宣布已主動撤銷申請，因為他認為不需有關程序，活動將照常舉行。

對此，香港大律師陸偉雄認為，按照嚴格規則，大型活動需向警方申請以免違法。若主辦單位無申請「不反對通知書」需後果自負。連儂牆上的海報、宣傳品等屬他人財產，市民自發撕紙、摧毀等行為恐涉刑事毀壞罪。

港警行動部警司方志堅則回應，按例超過五十人的公眾集會，需通知警務處處長：非法集結需三人以上破壞社會安寧才構成。是否構成刑事毀壞要視現場情況，不能一概而論。是否屬他人財產需考慮物品歸屬是誰，是否無人看管等，警方將根據現場環境判斷。

  • 香港一名婦人十六日在炮台山撕毀當地的連儂牆。（法新社）

    香港一名婦人十六日在炮台山撕毀當地的連儂牆。（法新社）

  • 香港親中立法會議員何君堯八月十二日於警察機動部隊總部與民主派人士發生口角。（美聯社）

    香港親中立法會議員何君堯八月十二日於警察機動部隊總部與民主派人士發生口角。（美聯社）

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