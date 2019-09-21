親中議員號召拆連儂牆 港今恐爆對峙

2019-09-21

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港建制派立法會議員何君堯發起於廿一日舉行「清潔香港運動」，號召全港十八區市民把影響市容的垃圾撕掉「洗淨牆壁」，據信將把象徵「反送中」運動的「連儂牆」撕毀，此舉恐引發新一波民間衝突。

何君堯在臉書張貼題為「香港清潔日」的文宣，定於廿一日早上九時至下午六時，清潔十八區的「垃圾」，呼籲大量義工一起參與，文中雖未言明清除連儂牆，但他另外張貼自己撕毀連儂牆的照片，寫著「止暴制亂，撥亂反正」、「愛國愛港，走到最後的戰士何君堯」。

早前，何君堯曾指出，目標是召集三萬人參與，前往九十個清理地點，預期每處需要至少一百人，此舉是為慶祝中華人民共和國建政七十週年，為此已向警方申請「不反對通知書」，但他廿日凌晨宣布已主動撤銷申請，因為他認為不需有關程序，活動將照常舉行。

對此，香港大律師陸偉雄認為，按照嚴格規則，大型活動需向警方申請以免違法。若主辦單位無申請「不反對通知書」需後果自負。連儂牆上的海報、宣傳品等屬他人財產，市民自發撕紙、摧毀等行為恐涉刑事毀壞罪。

港警行動部警司方志堅則回應，按例超過五十人的公眾集會，需通知警務處處長：非法集結需三人以上破壞社會安寧才構成。是否構成刑事毀壞要視現場情況，不能一概而論。是否屬他人財產需考慮物品歸屬是誰，是否無人看管等，警方將根據現場環境判斷。

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