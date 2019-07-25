反送中》元朗襲擊事件挨轟淪「廝殺列車」 港鐵出面還原經過

2019-07-25 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕本月21日香港元朗西鐵站發生無差別攻擊事件，除了施暴者以外，港鐵當日的處置，也引起港人不滿，「回家列車」更成了港人口中的「廝殺列車」。港鐵在24日記者會上，對於事件發生的經過以及處置做出說明。

綜合香港媒體報導，港鐵車務總監劉天成24日表示，該班列車在晚間10點55分抵達元朗站，由於有人按緊急鈴，車門過了4分鐘都無法關上，根據程序，中央控制中心下令要求所有乘客下車，他強調是「根據車務安排而決定」。劉天成稱，10點55分時，車站大廳有輕微對峙的情況，但月台的情況大致平靜。

根據港鐵22日的新聞稿，港鐵稱，「當時車長僅留意到列車車門受阻的情況，並沒有察覺有暴力發生」，遂做出安排旅客下車的決定，「其後，車長收到乘客求助表示發生打鬥，車長即時再通知車務控制中心，控制中心隨即進行調度，安排有關列車在可以關上車門後駛離元朗站月台。」

根據「端傳媒」23日報導，白衣人在事發當晚8點半便已在離地鐵站不遠的雞地聚集，10點在街頭便發生零星的襲擊案件，10點半左右追打至元朗站，且已有多人報警。立法會議員林卓廷在10點45分開始於港鐵站內進行直播時，地上已有血跡。11點左右，白衣人衝過閘門襲擊市民，隨後更追打月台及車廂內的乘客，林卓廷亦被追至車廂內打傷。晚間11點14分，該班列車駛離月台，白衣人也於此時離開車站月台。

在與警方聯繫方面，劉天成表示，港鐵一直有跟警方保持密切的連繫，且當晚巡邏警員也在報警後數分鐘之內抵達，至於具體的警力調派，則須記者向警方查詢。據「端傳媒」報導，晚間10點28分已有多人報警指出，元朗西鐵站內已有白衣人攻擊情況。10點53分，2名軍裝警員到場了解情況後離開，未有做出實際處置。港鐵新聞稿顯示，警方的增援隊伍於11點15分抵達元朗站，警方說法則為11點20分。當時白衣人已離開車站。

另外，根據「立場新聞」24日報導，身兼嶺南大學校董會主席的港鐵主席歐陽伯權重申，港鐵的主要業務是提供運輸，公司永遠都以乘客及員工的安全為首。對於同是嶺大校董會成員的立法會議員何君堯疑涉入元朗無差別攻擊事件，歐陽伯權表示，他已要求教育局局長楊潤雄查清何君堯的涉事程度，並指如果證明何君堯有參與，校董會不會容忍。

值得一提的是，除輕軌外，港鐵統一管理所有鐵路線的「青衣超級車務控制中心」，具有顯示月台、列車車廂、列車駕駛室等監視器畫面的功能。不過，在本次事件中該中心所起到的作用，港鐵方面今日則未有提及。

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