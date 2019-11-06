為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

反送中5個月 韓正北京見林鄭：牢記習近平囑託

中國國務院副總理韓正今日於北京接見香港特首林鄭月娥，希望林鄭可以牢記囑託，帶領管治團隊再出發、再前進。（照片擷取自《香港電台》）

中國國務院副總理韓正今日於北京接見香港特首林鄭月娥，希望林鄭可以牢記囑託，帶領管治團隊再出發、再前進。（照片擷取自《香港電台》）

2019-11-06 12:54:18

〔即時新聞／綜合報導〕掌管港澳事務的中國國務院副總理韓正今日（6日）上午於北京會見香港特首林鄭月娥，是自6月反送中示威後兩人首度公開會面，韓正表示，國家主席習近平在上海親自會見林鄭，充分肯定她和特區政府的工作，希望林鄭可以牢記囑託，帶領香港管治團隊再出發、再前進。此言也破除之前外界撤換特首的觀察。

綜合港媒報導，韓正與林鄭月娥今日在北京釣魚台國賓館舉行公開會面。韓正表示，要以中共第19屆四中全會決議，持續依《憲法》和《基本法》對港澳推進「一國兩制」。

韓正對這5個月的反送中示威定性為「暴力活動」，公開支持林鄭及港警「以暴制亂」作法。

林鄭月娥則表示，本月4日獲習近平接見，讓她有「很大的鼓勵」，下更大決心「止暴制亂」，她提及，在這長達5個月的抗爭中，特區政府已經逮捕了逾3000人，其中超過3分之1是學生，讓她感到非常傷心。

參與會見的也包括國務院常務副秘書長丁學東、港澳辦主任張曉明、中聯辦主任王志民、政制及内地事務局局長聶德權、特首辦主任陳國基等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
林鄭將赴北京見韓正 港媒：香港商界已在找特首接班人
2019-11-04 09:22

林鄭將赴北京見韓正 港媒：香港商界已在找特首接班人
林鄭將赴北京會中國副總理韓正！ 後續動向受矚目
2019-11-03 16:15

林鄭將赴北京會中國副總理韓正！ 後續動向受矚目
「富櫃200」正夯 立即掌握市場動態

「富櫃200」正夯 立即掌握市場動態
港府180度大轉彎暫緩逃犯條例 傳是他南下指導
2019-06-15 17:27

港府180度大轉彎暫緩逃犯條例 傳是他南下指導
習近平見林鄭稱「高度信任」 學者解讀不代表已順利過關
2019-11-06 10:29

習近平見林鄭稱「高度信任」 學者解讀不代表已順利過關
位置保住？習近平上海秘會林鄭 稱中央高度信任她
2019-11-05 07:35

位置保住？習近平上海秘會林鄭 稱中央高度信任她
民意調查滿江紅 港民研：林鄭僅得20.2分再創新低
2019-10-29 20:18

民意調查滿江紅 港民研：林鄭僅得20.2分再創新低

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播