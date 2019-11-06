反送中5個月 韓正北京見林鄭：牢記習近平囑託

中國國務院副總理韓正今日於北京接見香港特首林鄭月娥，希望林鄭可以牢記囑託，帶領管治團隊再出發、再前進。（照片擷取自《香港電台》）

2019-11-06 12:54:18

〔即時新聞／綜合報導〕掌管港澳事務的中國國務院副總理韓正今日（6日）上午於北京會見香港特首林鄭月娥，是自6月反送中示威後兩人首度公開會面，韓正表示，國家主席習近平在上海親自會見林鄭，充分肯定她和特區政府的工作，希望林鄭可以牢記囑託，帶領香港管治團隊再出發、再前進。此言也破除之前外界撤換特首的觀察。

綜合港媒報導，韓正與林鄭月娥今日在北京釣魚台國賓館舉行公開會面。韓正表示，要以中共第19屆四中全會決議，持續依《憲法》和《基本法》對港澳推進「一國兩制」。

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韓正對這5個月的反送中示威定性為「暴力活動」，公開支持林鄭及港警「以暴制亂」作法。

林鄭月娥則表示，本月4日獲習近平接見，讓她有「很大的鼓勵」，下更大決心「止暴制亂」，她提及，在這長達5個月的抗爭中，特區政府已經逮捕了逾3000人，其中超過3分之1是學生，讓她感到非常傷心。

參與會見的也包括國務院常務副秘書長丁學東、港澳辦主任張曉明、中聯辦主任王志民、政制及内地事務局局長聶德權、特首辦主任陳國基等。

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