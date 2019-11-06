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失民心！近7成港民認為港警濫捕、失序

香港近7成民眾認為港警近來有濫捕、失序行徑。（路透）

香港近7成民眾認為港警近來有濫捕、失序行徑。（路透）

2019-11-06 07:48:41

〔即時新聞／綜合報導〕香港自反送中示威、遊行以來警民衝突不斷，更屢傳港警濫權、暴力執法等現象。「香港民意研究所」（PORI）最新調查顯示，近7成民眾認為警方有濫捕、失控等不專業行徑；民研主席鍾庭耀表示，港警隊已失去民意支持，呼籲員警不要再喬裝成示威者。

《立場新聞》報導，香港民研「我們香港人」10月30日至11月1日的最新滾動式民調指出，67.3%民眾同意港警近幾個月有濫捕、失控等不專業行為；64.3%同意港府若無法保障香港人權，港人應向國際社會求助；此外，港民對於政府在與中國政府關係、人權、民主、經濟及民生共5項政策的不滿意度均超過6成。

鍾庭耀表示，港警已失去民意支持，完全偏離1994年成立服務質素監察部後的良好作風，呼籲員警出勤時要秀出編號，別再喬裝示威者，示威者也應透過選舉及非暴力方式表達訴求，來爭取國際輿論關注，而非肢體抗爭。

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