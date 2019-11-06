習近平見林鄭稱「高度信任」 學者解讀不代表已順利過關

中國國家主席習近平4日晚間與香港特首林鄭月娥在上海會面。中國官媒《新華社》報導習稱許林鄭努力穩控反送中局面，中央對她「高度信任」。（路透）

2019-11-06 10:29:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平4日晚間與香港特首林鄭月娥在上海會面。中國官媒《新華社》報導習稱許林鄭努力穩控反送中局面，中央對她「高度信任」。外界質疑北京此舉是為破除先前有關撤換林鄭，另尋接班人的傳聞。不過，科技大學社會科學部副教授成名分析這不代表林鄭已順利過關。

《自由亞洲電台》報導，過往北京領導人接見香港行政長官時，港澳辦主任多半在場，但這次卻不見張曉明，而是由中共中央辦公廳主任丁薛祥、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、外交部長王毅，以及公安部長趙克志與會。

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報導指出，成名表示，張曉明、中聯辦主任王志民未出席「並不尋常」，顯示港澳辦、中聯辦恐已被「邊緣化」，並指反送中風波兩辦責無旁貸，而北京想找更有能力者替換一些高層。

報導提到，至於習近平所言的「高度信任」，是否意味著民調低迷的林鄭「順利過關」，成名解讀，中央很現實，習可能是「表面上」表達短期支持，她仍有機會提早離開。

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