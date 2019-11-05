幼童每日盯1小時3C螢幕 研究：大腦發育低於同齡者

在科技進步的當下，不少父母將智慧型手機等3C產品用作「電子奶嘴」來安撫年幼的子女。圖為示意圖。（資料照）

2019-11-05 16:05:00

〔即時新聞／綜合報導〕在科技進步的當下，不少父母將智慧型手機等3C產品用作「電子奶嘴」來安撫年幼的子女，然而，最新研究卻顯示，學齡前兒童若長期增加電視、智慧型手機或平板的使用時間，將導致其大腦發育程度低於同齡水準，對該名孩童日後的發育影響相當深遠。

根據《CNN》報導，這份研究報告週一（4日）發表在《JAMA Pediatrics》雜誌，科學家透過磁振造影（MRI）檢查技術對3至5歲兒童的大腦進行掃描，發現每日獨自使用具螢幕的3C產品（如電腦、電視、手機等）超過1小時的兒童，其大腦白質發育水準明顯低於其他兒童，影響到受試者語言、讀寫及認知等學習能力。

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報告顯示，過度觀看電視、手機或平板將導致兒童注意力不集中、思緒不清晰等負面影響，同時增加不良飲食習慣與部分行為問題出現的機率。

美國辛辛那提兒童醫院小兒科醫師兼臨床研究員赫頓博士（Dr.John Hutton）表示，這是第一個證明了學齡前兒童較高螢幕使用率及較低大腦發育程度關聯的研究。

赫頓進一步指出，此一現象對幼童發育具有重要影響，因為大腦在出生後5年內發展的速度最快，他強調，這段期間大腦具有非常高的可塑性，如同海綿般吸收一切資源，伴隨著腦組織發育，形成長期存在的牢固連繫。

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